Hcash正式启动首次代币公募发行

扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
来源：美通社 2017年6月29日
关键字：美通社
澳洲墨尔本2017年6月29日电 /美通社/ -- 市场中正在流通的区块链或多或少存在设计上的局限，Hcash正是为了解决这一难题而诞生的。
短短几年时间内，区块链的发展速度十分惊人，其全球市场价值已经超过1千1百亿美元。全球市值的90%分布在40多种区块链中，而目前市场中交易的区块链有近百种之多。随着公有链、私有链及同盟链的参与及开发队伍不断壮大，区块链资产的种类也不断丰富。
不断修补技术缺陷，改善信息流通坏境是加密数字货币行业的大势所在。Hcash的设计初衷便是修补困扰现有区块链发展的设计性缺陷，而Hcash采用的方法是为基于区块链和基于非区块的系统建立连接，以实现不同区块链间的信息互联互通。Hcash能够不同区块链系统间实现信息互通，应用先进的加密技术有效保护信息安全，为各行各业和全社会创造更多的增长空间及增长机会。
ICO募资途径
Hcash首次代币公募发行接受比特币（BTC）、以太坊（ETH）、经典以太坊（ETC）、WIN币（WIN）及元界代币（ETP）支付，亦可以通过下表所示的其他公募平台投资Hcash。更多的参与平台信息将在ICO期间陆续公布。Hcash首次代币公募发行将持续30天。
ICO代币信息概览
|
代币名称：
|
Hshare（HSR）
|
ICO首站：
|
http://h.cash
|
目标募资金额：
|
37800枚比特币
|
代币总量：
|
8,400万HSR
|
分配计划：
|
POW产出2,100万HSR (25%)
|
POS产出2,100万HSR (25%)
|
众筹（ICO）以及免费分发2,100万HSR (25%)
|
早期投资者（Pre-ICO）1,260万HSR (15%)
|
开发团队+Hcash基金会420万HSR (5%)
|
Hcash-DAO 420万HSR (5%)
更多信息，请浏览Hcash的ICO官方网站 http://h.cash
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。