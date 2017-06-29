澳洲墨尔本2017年6月29日电 /美通社/ -- 市场中正在流通的区块链或多或少存在设计上的局限，Hcash正是为了解决这一难题而诞生的。



Hcash正式启动首次代币公募发行

短短几年时间内，区块链的发展速度十分惊人，其全球市场价值已经超过1千1百亿美元。全球市值的90%分布在40多种区块链中，而目前市场中交易的区块链有近百种之多。随着公有链、私有链及同盟链的参与及开发队伍不断壮大，区块链资产的种类也不断丰富。

不断修补技术缺陷，改善信息流通坏境是加密数字货币行业的大势所在。Hcash的设计初衷便是修补困扰现有区块链发展的设计性缺陷，而Hcash采用的方法是为基于区块链和基于非区块的系统建立连接，以实现不同区块链间的信息互联互通。Hcash能够不同区块链系统间实现信息互通，应用先进的加密技术有效保护信息安全，为各行各业和全社会创造更多的增长空间及增长机会。

ICO募资途径

Hcash首次代币公募发行接受比特币（BTC）、以太坊（ETH）、经典以太坊（ETC）、WIN币（WIN）及元界代币（ETP）支付，亦可以通过下表所示的其他公募平台投资Hcash。更多的参与平台信息将在ICO期间陆续公布。Hcash首次代币公募发行将持续30天。

ETCWin (http://etcwin.cn/)

Allcoin (https://allcoin.com/)

Icooo (http://www.icooo.com/)

ico时代 (http://weback100.com/)

ICO代币信息概览

代币名称： Hshare（HSR） ICO首站： http://h.cash 目标募资金额： 37800枚比特币 代币总量： 8,400万HSR 分配计划： POW产出2,100万HSR (25%) POS产出2,100万HSR (25%) 众筹（ICO）以及免费分发2,100万HSR (25%) 早期投资者（Pre-ICO）1,260万HSR (15%) 开发团队+Hcash基金会420万HSR (5%) Hcash-DAO 420万HSR (5%)

更多信息，请浏览Hcash的ICO官方网站 http://h.cash