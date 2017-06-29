天猫品控放新招 中检溯源来助力

-中检溯源助力天猫国际管控进口宠物食品品质

北京2017年6月29日电 /美通社/ -- 在刚刚过去的天猫国际 6.18 年中大促活动中，中检集团溯源技术服务有限公司（下称“中检溯源”）为天猫国际 8000 余件来自加拿 大和美国的知名宠物食品提供了商品溯源服务。这是天猫国际首次 通过质量溯源手段对其平台上销售的进口宠物食品进行品质管控。



中检溯源助力天猫国际管控进口宠物食品品质

中检溯源是中国检验认证集团（下称“中检集团”）旗下专注开展全球商品溯源服务的一级子公司。本次与天猫国际合作，中检溯源不仅协助天猫国际实现了 6.18 当天的活动需求，同时还围绕采购源头、物流配送、销售终端等关键环节，与天猫国际联手探索宠物食品跨境电商质量追溯服务模式。跨境购和海淘的悄然兴起为电商平台带来更多商机，同时也为平台商品品控提出了更多挑战。如何应对，是包括天猫国际在内所有中国电商业者需要共同面对的问题。本次中检溯源与天猫国际的成功合作，开创了平台型进口宠物食品品质管控先河，对电商行业商品质量服务及平台商家信誉口碑的提升都带来了非常积极的启发作用。

经中检溯源提供服务的天猫国际进口宠物食品，其中60%在6.18活动当天售罄，知名品牌“雪山”、“卡比”等已无库存。加拿大知名宠物食品品牌“Go”、“Now”首次通过天猫国际跨境进口和中检溯源的品质追溯服务，品牌得到了超高的曝光率。截止6月26日，加贴中检集团防伪溯源二维码标签的天猫国际进口宠物食品的码扫访问率已经达到50%，中检溯源为中国消费者带来了正品保障。



中检溯源为天猫国际进口宠物食品提供溯源服务

随着中国生活水平的持续提高和家庭规模的缩小，饲养宠物已经成为越来越多都市人生活的一部分，中国的宠物消费也随之形成规模，展现巨大潜力。目前，宠物食品的销售量已逐渐成为各大电商平台可以与农食生鲜及美容护肤品一较高下的商品品类。此次与天猫国际合作，中检溯源不仅为其进口宠物食品提供了线下商品溯源服务，同时还将所涉及的 5 个品牌 11类宠物食品溯源信息及时同步传输到中检集团全球商品溯源服务平台，方便消费者、天猫国际运营及管理人员快速查询。经中检溯源验证的信息更具公信力，不仅满足平台企业实现对平台商品品质管控的目的，也很好的保护了线上消费群体的利益。



中检溯源--打造全球商品追溯服务生态圈

中检溯源在质量评价领域的专业度、独立第三方性质以及全球化网络等优势，与天猫国际形成了很好的合作契机。未来，双方还将就天猫国际平台上更多进口商品品类开展更深层次的合作。