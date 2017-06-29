香港openANX项目于三小时内筹得一千五百万美元

-此为亚洲最大规模的代币发售活动

香港2017年6月29日电 /美通社/ -- Open ANX Foundation Limited （“基金会”）宣布其代币发售的成绩骄人，该基金会是营运openANX项目的非盈利法人实体。



头32名参与OAX代币发售国家及地区的频宽

openANX项目于上星期四（六月二十二日）晚上九点开始发售代币，并于三小时内筹得一千五百万美元，即是每十分钟便筹得超过七十五万美元，刷新亚洲区内代币发售纪录。

基金会董事之一卓文 (Dave Chapman) 表示：“这次项目启动的关键在于提高人们对openANX的认识和兴趣。我们的目标是解决加密社区现在面对的重大挑战；消费者保障未完善是数字资产难以得到大规模采用的一大原因。openANX平台旨在降低进入市场的门槛，让新参与者能加入数字货币活动，并为他们提供更多保护，减少黑客和盗窃的影响。到目前为止，项目有超过3,400名来自世界各地的贡献者。相比类似项目，这是一个相当好的数字，我们为此感到非常自豪。”

openANX项目属香港首个代币发售的活动，参与者跨越多个国家及地区，如香港、中国大陆、澳洲、美国、欧洲和俄罗斯。其中大部分参与者更以中小数量的捐款额来支持该项目，正正与基金会抱着建立多元、具资讯性和高互动性社区的愿景一致。

为了确保项目的长远发展，基金会已寻求广泛的法律意见，就代币发售和其他有关事项提供专业的咨询。金杜律师事务所（King & Wood Mallesons）提供香港和中国内地的法律专业意见，林李黎律师事务所（L&Y Law Office）提供香港法律意见，而Cooley律师事务所提供了美国法律的建议。