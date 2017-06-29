捷德中国成功完成与Windows10系统eSIM互通测试

北京2017年6月29日电 /美通社/ -- 全球领先的移动安全领域专家捷德公司，宣布其符合 GSMA RSP.22 V2.0 标准的 eSIM 卡及 SM-DP+ 码号管理平台已成功完成与 Surface 机型的完整功能测试，将 eSIM 的支持能力扩展到了 Windows 系统及 Intel 芯片系列。至此，捷德的 eSIM 产品已能够全方位广泛支持安装有 Android/Android Wear/iOS 系统及 Windows 系统的手机终端及个人电脑，开拓整合 eSIM 卡、平台及服务能力得到进一步提升。



不同尺寸的eUICC卡

今年6月，在台北电脑展上，微软联合 Intel、高通等公司宣布了名为 Always connected PC 计划，基于该技术的笔记本将支持 eSIM 技术，可随时随地上网，参与这个计划的终端厂商包括华硕、戴尔、HP、联想、华为及小米等公司。这对 OEM 厂商无疑是一个重大利好，未来采用 Windows10 的平板、笔记本等电子设备将可以方便快捷地使用 eSIM 技术，实现灵活的网络连接，并可以利用 eSIM 实现安全的身份识别与管理，数据的安全连接及设备远程管理等。

捷德作为 eSIM 标准的制定者及 eSIM 行业的领导者，从2010年起就开始携手运营商、OEM 厂商从事 eSIM 标准的研究、制定以及实践，积累了丰富的实践经验。截止目前，捷德在 eSIM 管理服务的市场上，已牢牢占据着市场第一的地位，为全球超过50家的运营商和 OEM 客户提供商业服务，管理的 eSIM 数量超过2000万。这些端到端的产品、解决方案及服务主要包括：

满足不同设计需求和不同封装大小的 eUICC 卡片，比如目前业界最小的 WLCSP 封装（ 2.7*2.4 ）

捷德 AirOn 平台系统：通过高安全级别的空中方式来有效管理 SIM 卡、设备和号码

数据生成服务：在安全的数据中心进行数据配置、管理等操作，提供安全服务

近两年来，eSIM 技术已成为炙手可热的话题。捷德在中国市场上积极部署，配合 OEM 各大厂商、PC 生产商、运营商开展 eSIM 产品开发及商用服务，形成了整套完善的平台服务体系，包括提供强大的 eSIM 产品规划咨询服务、eSIM 产品开发过程中的技术咨询及支撑、产品测试验证服务以及后期的产线验证支持等，可大大缩短 OEM 厂商及运营商的 eSIM 产品面世时间。此次成功完成与 Windows10 系统的 eSIM 互通能力测试，标志着捷德在 eSIM 生态系统中又迈进一步。