中国联通与上海交大成立大数据联合实验室

6月29日，在上海交大闵行菁菁校园，一场由上海交通大学、中国联通小沃科技、中国联通研究院、北京广视通达共同筹建的 “大数据联合实验室”的发布会座无虚席。

6月29日，在上海交大闵行菁菁校园，一场由上海交通大学、中国联通小沃科技、中国联通研究院、北京广视通达共同筹建的 “大数据联合实验室”的发布会座无虚席。上海交通大学副校长张安胜、中国联通集团副总经理姜正新，以及众多优秀互联网企业的高管、大数据领域的专家、学者以及媒体人士，共同见证大数据联合实验室的诞生。与通常发布会不一样的是，更有百余位交大莘莘学子在场，抢先体验大数据实验室的魅力。

上海交通大学副校长张安胜致辞

近年来大数据发展迅猛，所潜藏的巨大能量和无形价值正在不断显现。然而，大数据若要充分释放价值，先决条件在于数据的“大”、“多”、“热”且“稀有”。中国联通作为三大运营商之一，在大数据发展起步较早，这些条件无一不良好具备。

正如中国联通副总经理姜正新在致辞中所介绍，中国联通大数据覆盖庞大用户，拥有85PB的用户数据、3000种用户标签。加上通讯数据属于热数据，可以说中国联通的静态数据价值就达百亿。目前中国联通积极推动实现数据服务的规模化、商业化，已广泛服务于全国的智慧城市建设，未来还将继续在政府决策、企业转型、社会服务、环境保护、科研教育等领域贡献价值。

中国联通副总经理姜正新致辞

基于丰富的大数据优势，中国联通与上海交大、广视通达共建联合实验室顺利达成共识。未来联合实验室将纳入上海交通大学数据科学中心的框架，利用小沃科技的运营商数据管道和用户资源优势、联通研究院的大数据应用技术与基础样本数据优势、广视通达的研发技术和应用平台优势，综合作用于上海交大计算机学科大数据基础研究与人才储备的优势之中。

中国联通、上海交大、广视通达共同启动大数据联合实验室

对于这样一个全新产学研平台的建设，无论对于企业还是大学生来说，都是一项十足的利好。对于大学生而言，迅速融入职场的难题就在于“学用分离”，学校所学知识与社会市场需求相脱轨，造成大学生求职难、企业招人难的尴尬境地。这让企业在招揽大学应届生后，往往得有一至两年的培养期。这对于企业及大学生而言都是巨大的人力浪费。

在这样的人力需求矛盾下，大数据联合实验室无疑是解决大学生缺乏职场历练、企业缺乏针对性人才储备的最佳途径。正如发布会企业嘉宾WiFi万能钥匙、Ucloud等互联网企业CEO现场分享的观点：

“以前是IT时代，未来是ET时代。大数据、人工智能、物联网等未来已来，大学生不应该只在象牙塔，要勇于跳脱出课本感受市场，拥抱时代变化，应该多多走进企业，熟悉实际应用和市场产品，才能够真正学以致用。”

因此，当大数据联合实验室落地上海交大召开发布会，吸引了百余位交大学子的自发参与。学子们不仅可以近距离接触来自中国联通的高层领导以及众多优秀互联网企业的CEO们，聆听中国大数据精英企业家们对于行业发展的真知灼见，同时也获悉了企业家们对学子们的殷切希望。

企业家们的心声也正是大数据联合实验室成立的初衷。未来实验室将充分发挥产学研的有机结合，依托校、企大数据顶尖科研人员和技术专家，构建复合型大数据人才。以开设大数据公开课、提供名企实习机会等方式，针对性地强化学生的知识能力塑造，帮助学子们从校园到职场角色的无缝切换。现场小沃科技、WiFi万能钥匙、触宝科技、等互联网企业就率先启动了实习岗位的招募，吸引了在校大学生的积极参与。

关于小沃科技：

小沃科技有限公司是中国联通全资子公司，作为运营商能力与互联网发展的融合者，小沃科技持续打造基于大数据精准营销的应用分发平台、以泛娱乐为核心的内容聚合平台以及跨接运营商和移动互联网的能力开放平台，致力于构建强大的运营商互联网生态圈。小沃科技拥有线上线下相结合的完备的产品体系，包括综合性应用分发平台“沃商店”、垂直游戏运营平台“沃游戏”、家庭娱乐“沃家游戏”以及“V乐游戏”等。累计覆盖用户规模超过3亿户，聚合20多万家开发者，为众多开发者和海量用户提供集通信账户计费、流量、数据和推送为一体的功能性综合服务。