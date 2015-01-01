2017中国双态运维大会闭幕，发布白皮书

6月24日-25日，12家联盟创始成员联合承办的"2017中国双态运维大会·乌镇峰会"在互联网第一小镇——乌镇落下帷幕。

6月24日-25日，由双态运维联盟主办，中国电子工业标准技术协会信息技术服务分会数据中心运营管理工作组(简称：ITSS-DCMG)指导，新华三集团、优云软件、骞云科技、翰纬科技、DaoCloud、数人云、睿至大数据、九州云、易网数通等12家联盟创始成员联合承办的"2017中国双态运维大会·乌镇峰会"在互联网第一小镇——乌镇落下帷幕。

本次峰会围绕双态IT环境，为企业IT运维升级转型提供方法指导及最佳实践参考，避免“新技术烟囱”断崖式转型失败，实现IT运维管理效益的最大化，更好地促进ITSM、云资源、DevOps开发管理平台和运维自动化平台间的协作关系。峰会历时2天，由“1+9”即1场全体会议加9场专题研讨组成，来自国家部委、大型央企、金融Top10、证券保险、高端制造业等超400位企业的数据中心负责人、运维负责人、科技部的领导首次同台论道，是国内双态IT环境、企业IT运维领域规格最高、话题最深、涵盖行业与受众最广泛的顶级峰会。

网易云作为国内领先的云服务提供商，受邀出席本次大会，并将在云计算专题研讨中进行主题为《银行创新业务基于容器云的微服务化案例分享》的演讲，分享网易云在云计算和大数据领域多年的实践和经验。

峰会邀请了 ITSS 分会副秘书长，中国电子技术标准化研究院软件工程与评估中心主任周平致辞;ITSS DCMG 工作组组长肖建一先生、新华三集团高级副总裁丁文光分别作了开场演讲;联盟副主席、联想数据中心集团首席架构师毕巍代表联盟发表了“智慧化的业务，双态的IT”主旨演讲。

新华三副总裁丁忠华、优云软件总裁刘东海、骞云科技CEO方礼、DaoCloud CEO陈齐彦分别在主会场做了主题演讲，大家从智能运营、软件定义运维、CMP、容器技术等方向阐述了企业运维方向以及新技术创新对业务带来的价值，引起与会嘉宾的共鸣和广泛认可。

本次峰会正式通过了双态运维联盟全体章程，并为联盟创始成员举行了联盟授牌仪式，12家企业代表上台领牌并发表致辞。同时，大会发布了《中国双态运维白皮书》送审稿并进行了现场的专家调研认证。

(双态运维联盟创始成员单位致辞暨授牌仪式)

(双态运维白皮书发布仪式)

同时，本次峰会的9个分会场也在全体会议结束后同步进行，其中既有自动化运维的技术剖析，也有IT运维管理平台的前瞻探讨，更有云计算及安全产业的深度研讨，值得一提的是同时由DCMG与ODCC(开放数据中心委员会)联合发起的《数据中心运营管理：2020路线图》第三场研讨暨大纲评审也取得了阶段性的成果。

本次峰会网易新闻、IT大咖说对大会进行了全程直播，超过45万用户在线观看并参与互动。

双态运维联盟(Bimodal operation alliance，简称BOA)在DCMG工作组的指导下，于2017年3月1日在联想总部成立，由IT运维和云计算、大数据领域的12家标杆企业联合发起，共同打造企业IT运维领域开放协作的新生态。中国双态运维大会·乌镇峰会是联盟官方会议，每年举行一届。