上海众多互联网企业携手共建大江会·大数据产业联盟

一群致力于大数据未来趋势的有识之士，一个集结上海最顶尖互联网企业的产业联盟，一场别开生面的发布会在上海交大举行，大江会·大数据产业联盟在6月29日正式揭牌宣告成立。

一群致力于大数据未来趋势的有识之士，一个集结上海最顶尖互联网企业的产业联盟，一场别开生面的发布会在上海交大举行，大江会·大数据产业联盟在6月29日正式揭牌宣告成立。

无论是国际还是国内，大数据已上升为国民经济发展的重大机遇。在互联网上半场，上海的互联网区域优势或不甚明显。然而伴随着上海科创中心的落成，上海俨然成为IT互联网行业的最前沿，一大批具有前瞻意识和未来视角的本地互联网企业充分认识到大数据的发展趋势和弯道超车的潜在机会，正汇聚合力、团结前行。

上海交大及联通集团领导为产业联盟12家成员单位授牌

小沃科技、WiFi万能钥匙、Ucloud、触宝信息等12家互联网企业深感时代重任，洞悉“信息孤岛”的局限，认为亟需加强行业间数据资源的安全流通与开放共享。在共同的责任驱使下，主动发挥企业自觉，共建大江会·大数据产业联盟。

联盟宗旨正如中国联通副总经理姜正新在致辞中提及，“希望未来联盟企业能够在大数据的联合开发、综合应用、行业推广、人才培养、投资合作等多方面展开密切合作，不断带来创新成果，从而真正释放出数据红利，实现互联网大数据产业的革新升级。”

大江会·大数据产业联盟首批成员单位来自通信、网络、教育、云计算、旅游、O2O等不同领域，都在所属行业成为了佼佼者，掌握着大量的用户行为数据。然而，他们不仅仅满足于关注企业自身发展，更希望真正促进大数据科技进步、用户体验不断提升，并以科技进步践行企业社会责任、服务社会公共事务。

联盟成员单位之一小沃科技总经理魏欣表示，未来联盟将主要在以下几方面努力：一是推动形成大数据技术与产业的突破性创新，共同培育全国乃至世界领先的大数据技术、产品、产业和市场;二是推动建立数据资源的协同开发、综合应用和开放共享机制，共建大数据资源池;三是建立完善的数据合作机制，关注数据安全，呼吁行业自律，共同抵制侵犯信息安全的违法犯罪行为;四是发挥大数据的公益社会价值，服务政府决策，为提升社会公共服务水平贡献力量。

小沃科技总经理魏欣介绍大数据产业联盟

发布会上，围绕社会关注的大数据前沿议题，联盟成员单位的嘉宾们还展开了精彩的圆桌讨论。嘉宾们从信息安全和个人隐私保护角度切入，讨论了企业应该如何应对数据安全共享;对于未来人工智能是否会和大数据结合，能够产生什么样的效果，大数据在推动智慧城市建设、服务于社会公共事务上会产生哪些新模式，企业又将在其中发挥怎样的功能，嘉宾们金句纷披，呈现了许多具有前瞻性和实用价值的洞察和建议。

互联网企业CEO们就大数据前沿议题开展圆桌讨论

未来，大江会·大数据产业联盟还将吸纳更多上海有志于大数据发展的企业加入联盟，促进大数据产业及相关技术资源在各个领域的应用，充分调动了政府、企业及社会组织等多方面力量以促进大数据的健康有序发展。

关于小沃科技：

小沃科技有限公司是中国联通全资子公司。作为运营商能力与互联网发展的融合者，小沃科技持续打造基于大数据精准营销的应用分发平台、以泛娱乐为核心的内容聚合平台以及跨接运营商和移动互联网的能力开放平台，致力于构建强大的运营商互联网生态圈。小沃科技拥有线上线下相结合的完备的产品体系，包括综合性应用分发平台“沃商店”、垂直游戏运营平台“沃游戏”、家庭娱乐“沃家游戏”以及“V乐游戏”等。累计覆盖用户规模超过3亿户，聚合20多万家开发者，为众多开发者和海量用户提供集通信账户计费、流量、数据和推送为一体的功能性综合服务。