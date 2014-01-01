百度云发布FPGA云服务器 加速人工智能应用开发

日前，百度云FPGA云服务器发布内测版本，成为国内率先推出可用的FPGA云服务的厂商。FPGA云服务器的发布，标志着百度云逐步将FPGA的技术实践经验对外开放，满足企业和开发者的高性能计算需求，助力人工智能和大数据应用。

日前，百度云FPGA云服务器发布内测版本，成为国内率先推出可用的FPGA云服务的厂商。FPGA云服务器的发布，标志着百度云逐步将FPGA的技术实践经验对外开放，满足企业和开发者的高性能计算需求，助力人工智能和大数据应用。

FPGA是现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array)的简称，通常被应用于特定应用领域的计算加速，是异构计算家族重要的一员。近年来， GPU/FPGA的使用，使得深度学习的训练速度倍数提升，大规模、高性能的云端计算硬件集群成为人工智能发展的强劲引擎。FPGA在互联网、人工智能行业逐渐被应用起来，涉及人脸识别、语音识别、智能家居、智能交通、基因测序、视频、图像、文本数据处理等众多领域。

作为国内最早部署GPU/FPGA集群的互联网公司，以及国内领先的人工智能公司，百度拥有数十万台服务器，采用先进的集群操作系统来统一管理。为了深度学习训练的需要，百度自研GPU和FPGA服务器，构建了中国最大的GPU/FPGA集群。百度拥有将近9年的FPGA加速器研发和大规模部署的经验，技术处于世界领先水平。百度在FPGA加速及系统领域的论文发表在ASPLOS 2014(国内第二篇，并获最佳论文提名)，EUROSYS2014，ISLPED2013, Hotchips 2014/2016/2017等顶级国际会议。

FPGA云服务器作为百度云计算类产品新的一员，在人工智能和大数据领域为用户提供了更灵活、更具性价比的解决方案。百度云FPGA云服务器为用户提供一个独享的FPGA加速平台，并提供完整的FPGA软硬件开发环境和丰富的软硬件代码示例，帮助用户实现快速的开发和迁移。

同时提供了功能丰富的高性能FPGA加速实例，如深度学习加速实例、加解密实例等，帮助用户降低开发成本和周期，加快业务部署;后续百度云将开放百度内部更多的FPGA加速IP及服务，同时会建立第三方云市场，帮助用户更快、更好搭建自己的FPGA应用。

目前百度FPGA实例是20nm Xilinx UltraScale FPGA，其中包含多达150万个逻辑单元和5520个数字信号处理(DSP)引擎，并独享8GB板载四通道DDR4-2400 ECC内存以及与主机间的PCIe Gen3 x8链路。今年下半年百度云将提供最新的Intel FPGA实例及新一代的Xilinx FPGA。使用百度FPGA云服务器，开发者无需耗费精力设计、购买及运维硬件，可以极大的提高FPGA的经济性，及提高time to market的速度。

百度FPGA云开发环境，为开发者提供了丰富易用的编程支持，分为HDK(Hardware Development Kit)和SDK(Software Development Kit)，其中囊括了开发、模拟、调试和编译代码所需的各种资源。基于此，开发者能轻松构建FPGA自定义逻辑，并可将已有设计顺利移植到百度FPGA云服务器。

据悉，百度云FPGA云服务器已于5月25日正式白名单上线，并同步在官网邀请测试发布，开发者可以通过cloud.baidu.com申请试用，目前已有数家业界知名的FPGA开发公司接入测试。百度云FPGA云服务器将于7月5日2017百度AI开发者大会上正式发布。