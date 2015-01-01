消费无人机大局已定，工业无人机谁主沉浮？

从无人机厂商亿航被爆突然裁员 70 多人，之后没几天知乎网友爆料，另一家老牌无人机厂商零度智控裁员约五分之一，大约 100 余人。这些事发生在 2016 年年末。

从无人机厂商亿航被爆突然裁员 70 多人，之后没几天知乎网友爆料，另一家老牌无人机厂商零度智控裁员约五分之一，大约 100 余人。这些事发生在 2016 年年末。

全球消费无人机市场 70% 的市场份额都掌握在大疆的手里，大疆创新 2016 年销售额接近 100 亿元，虽然零度智控依靠小型无人机成功的挽回了一部分市场，但现在的裁员也从侧面说明了自身扩张遇到了问题。

可就在刚刚步入 2017 年没几天，消费级无人机行业再传噩耗，Parrot 裁员 1/3，约 290 名员工，以此精简产品线，放弃娱乐无人机转做行业应用。这个四轴无人机的开创者，虽然在大疆出来之后它的市场份额下降但一路保持在 10% 左右，屈居第二，但这位行业老大哥也都做的没信心准备放弃了?

紧接着，2017 国际消费电子展 CES 开幕，从去年火爆的 100 多家无人机厂商，到今年的不足 40 家，无人机曾今被媒体热捧同时也带来了资本热潮，甚至希望借此提高中国制造的口碑，但就在短短的一年时间，曾经的风靡已经早已消失殆尽。

此时的无人机市场，是走向了衰落还是走到了瓶颈?其实不然，喧嚣的消费级无人机市场早是大局已定，但无人机真正的战场并没有停止，在工业领域无人机又一次打响了战争的号角。

工业级无人机步入增长快车道

数据显示，2016年全球工业无人机的销售规模达到20.8亿美元，未来的发展速度将超过军用、消费级等无人机，年复合增长率可达21%，成为刺激各国经济发展的一个重要产业，到2020年，预计全球工业无人机(旋翼机)的市场规模可达到51亿美元左右。

工业级无人机应用前景非常广阔，国内外都在积极拓展其应用范围，目前主要应用于测绘、石油、电力、林业、海洋、勘探等领域，同时在缉毒缉私、边境巡逻、治安反恐、救灾抢险等方面也实现了很大突破。而随着工业无人机领域开始步入增长快车道，愈来愈多的公司和资本也将工业无人机看作无人机领域的下一个爆发市场，虽然工业级无人机相对于成熟的消费级无人机市场仍存在不少问题，但相应的机遇也在此显现。

即将成为下一个新的蓝海之前，国内的无人机厂商也纷纷展开行动。其中，来自东北的无距科技顺应国内工业级飞控市场需求，凭借多年相关领域行业研发经验，成功自主研发出国际领先、国内首款拥有高速飞行、垂直起降及远距离多点悬停作业能力串列翼倾转旋翼无人机，以及一款拥有超广视角、高机动性及稳定性等特点的矢量多旋翼无人机。这两款产品在「尖兵之翼」展会上一经亮相便引发广泛关注。

近日，无距科技在北京中关村国家自主创新示范区展示中心展示了这两款全新的产品及最新工业级THEONE-I型飞控。其中，全新“无距”串列翼倾转旋翼无人机采用电池动力，可垂直起降，最大巡航速度达120km/h、最大巡航时间达1.5h，且具备优秀的无人机环境感知能力，可实现跟踪识别、视觉避障等优势环境感知及视觉功能。其优势功能几乎可适用于行业级各领域细分市场。对目前国内行业主流机型形成替代作用，真正实现一机多用，这些参数都让它在目前工业级无人机领域的拥有非常高的领先地位;而“辽”矢量多旋翼无人机则是一款专业的定制化矢量倾转多旋翼无人机平台，同样采用电池供电，具有独特的X型独立旋转旋翼结构、百公里加速仅需6秒，是得其拥有传统多旋翼无人机难以企及的机动性和稳定性;至于最新工业级THEONE-I型飞控则具有同时可支持3D建模及视觉路径规划的能力，采用了自研FPGA，其性能与常规工业级飞控产品相比提升了700倍之多。

无距科技等厂商的积极行动还有一个原因，有数据显示近年来国内工业无人机市场规模的扩张速度基本在50%左右，远超全球工业无人机市场20%左右的增幅。在高增长市场的推动下，中国一些有实力的厂商开始加速挺进，抢占工业无人机这个格局未成的大市场。

消费级无人机玩法在这里失效

无人机从消费级向专业级的转变，其对系统的持久性、生存能力和可用性都提出了更高的要求。其实，早期民用无人机市场的发展很大一部分原因在于真正的「军用技术」溢出引爆的，尽管不少消费级无人机将它们“玩坏”，但工业级无人机在技术层面的要求同样没有折扣，特别是当无人机平台被应用于民用工业级时，可靠、稳定、高性能等指标不能丢。所以在机体、动力装置、传感器、通信、指挥与控制系统上的相关技术又需要不断提高和突破。

在这种背景下，曾经扎堆的新品、花样的噱头、甚至各种异想天开的使用场景，这些消费级无人机的玩法在工业无人机面前就变成了「过家家」，完全行不通。而行业早期的以次充好，很多创业公司沿用消费级无人机的一些「PPT」玩法等等早已消失殆尽，用真实实力和真实数据说话逐渐变成了行业共识。

工业无人机更像是一个不懂人情世故的工科小伙，大家需要的并不是外表，而是真正内在的实力，可靠、稳定、高性能等等这些可以用数据量化的才是他们极致的追求，而这就需要这极度考验厂商在技术研发、产品创新、应用落地方面的能力和持久力。

与发达国家相比，我国工业级无人机制造应用现在仍处在起步和示范阶段，还没有形成规模化市场。但工业级无人机是一块很大的「潜力蛋糕」，在国家产业发展战略的引导和相关促进政策的推动下，我国工业级无人机的制造和市场应用将在未来几年实现较大发展。

格局未明，谁能率先登顶?

工业级无人机市场可以说是方兴未艾、格局未明。作为主推消费级领域的无人机厂商，大疆创新、Parrot、零度智控在工业无人机方面逐渐心有余而力不足，有名的大疆飞控，零度双子星飞控等都只停留在了工业领域比较初级的阶段。

因为对于特定的行业应用，光有飞控是不够的，还需要有配套的总体设计和载荷设备开发。这是一个需要大量试错和实验的过程，奇蛙智能总经理郭力也曾表示“原先专注消费级市场的企业不一定能适应好工业级市场，转型并非是坦途”。因此，不仅是众多国内的无人机企面临着滑铁卢之役，国外企业同样是一片哀鸿遍野。

去年下半年开始，先是美国无人机老大3D Robotics彻底退出无人机硬件市场，紧接着则是GoPro进军无人机市场受挫，到今年年初，法国的Parrot 裁员1/3并放弃消费级无人机转做行业应用，而曾经被誉为最酷的无人机公司Lily发出了一封题为“旅程的结束”的邮件，宣布关闭公司。而很多无人机企业即便掌握了固定翼、多旋翼、垂直起降固定翼无人机飞控与导航核心技术并有成熟的系列产品，但主要靠研制的低成本仍很难将产品与对手拉开差距。

因此想要在工业无人机领域占有一席位置，必须要从核心飞控到整机，从后台到前台，全面的发展，而这和沈阳无距科技这家公司的发展路径非常相似。无距科技从2015年成立起就不断的积累技术成果，已申请自主知识产权专利52项，其中授权15项，软件著作3项，且其自成立以来已研发生产并上市多款产品，包括：THEONE-A系列农用无人机飞控、THEONE-F固定翼无人机飞控、高精度RTK定位与卫星测向、双目自主避障系统等人机飞行控制系统及相关智能配件产品等。

更值得关注的是他们此次厚积薄发在「尖兵之翼」推出倾转旋翼无人机，简单来说这款产品可结合两种机型飞行及作业优势，是国际领先且公认的高效飞行方式，目前只被美国、以色列等少数国家所突破和掌握。而另一个杀手锏THEONE-I飞控，则是在运算速度方面比常规飞控产品提升700倍，支持3D建模及视觉路径规划，而且可实现并行通信、真正实现一机多控，同时控制最多700架飞机同时进行起降编组作业。

而这两款产品的发布也让沈阳无距科技将在中国工业级无人机领域的优势逐渐凸现出来，同时引领工业无人机技术的不断升级迭代，工业级无人机市场需要无距这样的“尖子生”加入，虽然是一小步，却更像是一大步，未来这浓墨重彩的一笔也许将会成为它率先登顶的绝美之作。