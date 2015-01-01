2017(第二届)中国装备制造业智能制造论坛即将召开

由e-works数字化企业网主办，山东省电子信息产品检验院承办，主题为“装备制造业的智能制造与智能服务”的2017(第二届)中国装备制造业智能制造论坛将于2017年7月7日在济南市举行。

由e-works数字化企业网主办，山东省电子信息产品检验院承办，主题为“装备制造业的智能制造与智能服务”的2017(第二届)中国装备制造业智能制造论坛将于2017年7月7日在济南市举行。

装备制造业是制造业的核心组成部分，是工业发展的基础。能否建立起强大的装备制造业，是实现智能制造的根本保证。当前，我国装备制造业运行进入中速增长期，供给侧结构性改革政策效应初步显现，促进了装备制造业向中高端迈进和传统产业转型升级。但装备制造业行业存在的问题也日渐显现，如：产品所需的关键零部件、元器件、特种材料对外依存度高，整机制造与零部件企业之间协调发展不畅、市场竞争激烈等，因此，装备制造行业亟需实现产品和管理创新。

为了帮助我国广大装备制造企业有效利用PLM、ERP、MES等信息技术改善企业管理，推进精益生产和智能制造;同时，帮助广大装备制造企业正确理解和应用智能制造及相关技术，实现转型升级，特举行此次装备制造业智能制造论坛。

此次论坛将邀请来自装备制造行业产品研发管理、研发硬件平台、供应链管理、业务流程管理和企业运营管理等方面的国内外优秀专家、行业资深顾问和企业CIO等资深人士,以主题演讲、圆桌讨论、CIO沙龙、案例分享等多种形式展开深入交流。即将讨论的议题包括：装备制造行业如何深入产品创新与研发管理创新，智能制造在装备制造企业的应用与难点，精简库存、精益生产、精益供应链和数字化企业，移动互联、物联网、云计算等新技术在行业的应用等。

届时，SAP、赛意、销售易、曼威、腾燊嘉诚、海康威视、中国重汽集团济南动力有限公司等国内外知名软件供应商代表和装备制造行业专家代表将出席本次论坛，共同探讨装备制造行业智能制造应用实施策略。同时，本次论坛将邀请多家装备企业CIO分享他们公司在智能制造领域的实践案例以及所取得的成功经验。

此外，关于装备制造行业的智能制造和智能服务，e-works总经理黄培博士将结合近三年来亲自带队的六次德国、四次美国、一次法国及日本考察团的满满收获，与大家进行深度分享，欢迎大家参会!

目前论坛报名正在火热进行中，诚挚邀请装备制造相关制造企业以及与装备制造产业紧密相关的机械、电子、电气等配套制造企业的领导、CIO、IT项目经理和关键技术人员在百忙之中抽出宝贵时间出席此次论坛。更多详细日程安排及报名方式请参见：http://www.e-works.net.cn/report/2017Equipment/2017Equipment.html