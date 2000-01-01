CCAI 2017 中国人工智能大会 6.4 折抢票倒计时！

7月22-23日，由中国人工智能学会、阿里巴巴集团&蚂蚁金服主办，CSDN、中国科学院自动化研究所承办的第三届中国人工智能大会(CCAI 2017)将在杭州国际会议中心盛大召开。

7 月 22 - 23 日，由中国人工智能学会、阿里巴巴集团 & 蚂蚁金服主办，CSDN、中国科学院自动化研究所承办的第三届中国人工智能大会(CCAI 2017)将在杭州国际会议中心盛大召开。目前大会正在火热报名中，可参加全部日程的大会门票 6.4 折优惠即将于 6 月 30 日正式结束，倒计时 1 天!

作为由中国人工智能学会发起的人工智能领域顶级盛会，CCAI 代表着国内最高水准和最高质量的产学研 AI 技术交流，每年都吸引了数千人工智能从业者参与，尤以研究员、技术专家、教授为甚。那么，在最新的 CCAI 2017 上，大会又邀请到了哪些让我们顶礼膜拜的行业大师，同时，带来了哪些在人工智能领域取得的重大突破性进展及多元技术应用?

据官方介绍，CCAI 2017 将由中国科学院院士、中国人工智能学会副理事长谭铁牛，阿里巴巴技术委员会主席王坚，香港科技大学计算机系主任、AAAI Fellow 杨强，蚂蚁金服副总裁、首席数据科学家漆远，南京大学教授、AAAI Fellow 周志华共同甄选出在人工智能领域本年度海内外最值得关注的学术与研发进展，在汇聚世界级学术带头人权威分享人工智能的创新发展的同时，更有群雄论剑，共同探讨人工智能难题以及产业落地，届时将有超过 2000 位人工智能专业人士参与。接下来，本文就带你一睹在为期两天的 CCAI 2017 大会上将有哪些丰富的关于人工智能的精彩分享，关注人工智能的技术人员、研究员不要错过，一起来看看。

上午：AI 大师主题报告，权威分享人工智能的创新发展

为期两天的大会将以上午“AI 大师主题报告”、下午“专题论坛群雄论剑”的方式展开，在今年的 Keynote 上，中国工程院院士、中国人工智能学会理事长李德毅，中国科学院院士、中国人工智能学会副理事长谭铁牛，阿里巴巴技术委员会主席王坚将联袂发表大会致辞，总结产学研界在人工智能领域取得的丰硕成果。并且，由香港科技大学计算机系主任、AAAI Fellow 杨强、澳大利亚新南威尔士大学教授、AAAI 执行委员会成员 Toby Walsh、俄勒冈州立大学教授、AAAI 前主席 Thomas G. Dietterich 等世界级学术带头人组成的最强讲师阵容将为我们带来《深度学习的迁移模型》、《人工智能造福人类的那一面》、《构建强健的人工智能：原因及方式》等深度的主题演讲。

下午：四大专题论坛群雄论剑，看产学研如何通力合作迈向人工智能制高点

购票参会

门票权益：

1. 会议两天全部日程(需特殊邀请参加的环节除外);

2. 会议互动展区;

3. 会议两天午餐及茶歇;

4. 会议资料;

5. 会议纪念品;

6. 会议所有可公开的演讲讲义。

现在，大会门票正在火热发售中，6 月 30 日前完成购票将享受 6.4 折优惠，扫描下方图片中的二维码或直接点击链接火速抢票。