风云再起 2017中国软件生态大会登陆上海

6月29日，2017中国软件生态大会暨第十届中国软件渠道大会上海站在位于陆家嘴金融区的上海通茂大酒店举行。本次大会为2017中国软件生态大会华东三站的收官之战，又加之在IT重镇——上海举行，因而广受ISV、SI、软件渠道商及服务商重视。

6月29日，2017中国软件生态大会暨第十届中国软件渠道大会上海站在位于陆家嘴金融区的上海通茂大酒店举行。本次大会为2017中国软件生态大会华东三站的收官之战，又加之在IT重镇——上海举行，因而广受ISV、SI、软件渠道商及服务商重视。

这个盛夏，上海软件人对于魔都的记忆，将不仅只有金融中心陆家嘴、梦想王国迪士尼、繁华商街南京路，还会有第十届中国软件渠道大会上海站带来的新机遇。上海市软件行业协会秘书长杨根兴亲临现场并致辞。大会特别邀请肯耐珂萨云平台及数据服务事业部总经理刘晓亮担任主持人。

座无虚席的会议现场

本次大会由中国软件行业协会指导，中国软件网主办，上海市软件行业协会联合主办，中国软件行业协会应用软件产品云服务分会、上海浦东软件园、中关村软件园孵化器、海比研究、上海南翔高科、山东黑马软件技术有限公司协办。上海七通网络科技股份有限公司作为战略合作伙伴亮相本次大会。来自东软、华为、南大通用、用友、软通动力、西安瑞友、科南软件、捷会易等知名企业的大咖纷纷在演讲中亮出精彩观点，把会议带上了一个又一个的高潮。

会议还颁发了2017中国企业服务生态合作年度经理人奖、2017中国企业服务渠道商年度人物奖。畅捷通信息技术股份有限公司麦匡锐、北京红橘科技有限公司齐成飞、应创云相(上海)计算机科技有限公司陈国龙、北京致远互联软件股份有限公司淦勇、北京金万维科技有限公司余继军荣获2017中国企业服务生态合作年度经理人奖。上海七通网络科技股份有限公司武荷银、上海企通软件有限公司汪海军、上海用诚计算机技术有限公司廖晓军、上海致拓软件有限公司陈达、上海金功信息科技有限公司王宏忠、上海华钟信息咨询有限公司程小星、上海萃颠信息科技有限公司姚勇、上海圣思信息科技有限公司吴昊、上海郅众信息科技有限公司郑兵、上海砺学信息科技有限公司李强荣获2017中国企业服务渠道商年度人物(上海)奖。

肯耐珂萨云平台及数据服务事业部总经理

刘晓亮担任会议主持人

上海市软件行业协会秘书长杨根兴致辞

中国软件网副总裁 许卫国

会上，海比研究联合中国软件网隆重发布《2017中国企业应用生态发展状况研究报告》。中国软件网副总裁许卫国表示，技术和商业模式是行业升级 的两大驱动因素，未来软件行业会发生巨大的变化。AI技术、区块链技术，还有AR和VR技术，都会对管理软件和企业级软件产生非常大的影响。一些生态主有实力把大量的客户、产品、开放平台、合作伙伴聚集在一起，因此从商业模式上来说，发展生态就成为了一种必然趋势。生态会是我们软件行业未来一个很重要的商业模式。

东软集团智能应用事业部广电传媒副总 鲁云鹏

东软集团智能应用事业部广电传媒副总鲁云鹏在主题为《智能商业云服务 打造互联网品牌价值》的演讲中表示，东软通过创新的信息技术和商业模式推动社会的发展与变革，为个人创造新的生活方式，为社会创造价值。东软将以软件为核心,不断的推动业务与应用的融合，以业务基础平台、云应用平台、大数据高级平台支撑企业业务应用,以行业知识资产和客户资源推动产业的融合，以云和大数据为基础全面向数字化转型。

华为云渠道总监 李朝军

华为云渠道总监李朝军在主题为《预见未来·云聚伙伴》的演讲中表示，当前阶段，华为云合作伙伴体系分为两大类伙伴：咨询与服务合作伙伴、技术合作伙伴。技术合作伙伴主要指在PaaS、中间件、SaaS等方面与华为云展开技术方面的合作，咨询与服务合作伙伴目前主要聚焦在转售、解决方案、服务三类伙伴。华为云将为各类合作伙伴提供支持，共同致力于构建哥斯达黎加式的开放、共荣的生态体系，合和共赢，共创云上繁荣。

南大通用副总裁 杜国旺

南大通用副总裁杜国旺在主题为《国产数据库助力安全可靠战略实现》的演讲中表示，南大通用以“让中国用上世界级国产数据库”为使命，专注于数据库产品研发，目前已与国产CPU、国产操作系统、国产整机、国产中间件、国产一体机一起，组成了一个国产生态。南大通用专职技术支持、培训、售后人员已达200多人，数量超过国外竞争对手在国内所有人数的总和。除了大家所了解的国产数据库产品，我们还会在大数据分析、安全数据库与解决方案方面发力。

用友云平台产业链发展总监 刘传峰

用友云平台产业链发展总监刘传峰在主题为《用友云平台赋能中国企业》的演讲中表示， 企业互联网的发展正推动企业应用从单纯的内部协同管理，向实现跨组织、产业链级以及社会级范围内全部资源整合的方向发展，企业信息化正从企业级向社会级升级，面向社会提供更大价值。用友把数据资产化，这使得用友云的业务架构，也转变为以数据作为核心的方式。从iuap平台的角度来看，用友专注于做PaaS，支撑SaaS，支持开放、开源和生态。并且通过C2B或者C2M架构，更好地贴近用户需求。

软通动力集团副总裁 赵国栋

软通动力集团副总裁赵国栋在主题为《软件服务下半场，如何拥抱互联网时代新机遇》的演讲中表示，软通动力通过云计算、大数据、移动互联网、物联网及人工智能等前沿技术，为客户提供定制化信息技术服务，及端到端的行业解决方案。软通的产品和服务策略是以客户为中心，提供全方位服务。通过通力平台资源优势，通力互联服务商生态联盟，满足用户数字化转型的需求。

西安瑞友营销总经理 王莹琦

西安瑞友营销总经理王莹琦在主题为《瑞友云电脑-云模式下的新型pc交付》的演讲中表示，传统PC在应用中面临着安全、效率、成本等一系列问题，已不能满足现实需要。为此西安瑞友推出了新型的PC交付方式桌面云。云桌面交付由于需要专业的技术人员、足够的设备硬件资源、足够的实施时间和充足的成本，因此存在不少困难。瑞友云电脑 3.0力图打造国内最简单的云电脑交付，将原来的项目型交付转变为产品型交付。终端用户只需要一个账号密码，就可以随时随地、方便快捷的进入自己的云桌面，获得与传统高配电脑一致的使用体验，从而降低投入成本，增大办公效率。

科南软件产品总监 陈琳然

科南软件产品总监陈琳然在主题为《一体化科研管理：从智慧应用到云服务平台》的演讲中表示，新一代信息技术正在推动深层次IT现代化，行业信息化也转变为以项目为中心、严格预算制、全成本管控和加大规范性。这使得传统企业ERP不能适应科研信息化，科南软件提供新一代的微服务架构与云平台，支持全终端自适应、基于业务的微服务解耦，分布式集群的部署模式、通过新一代IT打造智慧科研机构。

捷会易市场总监 钱进

捷会易市场总监钱进在主题为《如何通过活动营销提升获客》的演讲中表示，对于B To B公司来说，获客最好的方式即内容营销和活动营销。传统B2B 市场活动营销的挑战：完成一个活动通常需要多种营销工具支持，活动页面需要在多社交平台同步，活动结束后与参会者缺乏互动，多场次活动信息无法统一管理等等。EventBank活动营销及线索收集一体化SaaS平台可以有效应对这些痛点，它统一管理各类大、小活动;品牌化活动网站;在CRM中统一收集活动数据和销售线索，与潜在客户持续互动，提升线索转化率;还具备客户画像和线索评估功能。

颁奖现场

中国软件生态大会是中国企业服务领域规模最大的年度盛会。从2008年第一届开始，目前已是第10届。目前，大会已经巡展了全国七个重要城市：武汉、北京、太原、郑州、济南、杭州、南京，场场爆满，反响热烈。

2017年是机会与机遇并存的一年，中国软件渠道大会帮助优秀的SaaS产品服务商找到最满意的代理伙伴，帮助有能力的软件渠道商对接能赚钱云服务产品。这种对接必将让上海云生态内的厂商抓住新机遇，借此实现新的突破。