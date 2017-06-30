2017汽车生态大会（AFEC2017)全面启动 “我们的征程”12月上海启程！

由CDMC上海决策者经济顾问股份有限公司(股票代码：决策者837621)主办的2017汽车生态大会(AFEC2017)即将于12月7-8日在上海隆重召开。

由CDMC上海决策者经济顾问股份有限公司(股票代码：决策者837621)主办的2017汽车生态大会(AFEC2017)即将于12月7-8日在上海隆重召开。 伴随中国车市不断增长，汽车金融也得以迅猛发展。有数据显示，目前我国的汽车金融资产规模已从十年前的不足百亿元发展至超过两千亿元。据德勤中国汽车行业管理咨询公司发布的数据预计，到2020年，中国汽车金融的资产规模或将突破万亿元。2016年，国家出台了一系列政策支持汽车金融行业的发展，内容涵盖汽车销售层面、二手车和新能源汽车网约车、消费金融等领域。虽然汽车金融市场前景广阔而美好，然而汽车金融还面临着产业链金融服务开拓不足、征信体系不够完善，信息孤岛等问题。如何打破行业壁垒实现产业融合?汽车金融如何向后市场延伸?新技术、新模式谁可以突出重围? 本次2017汽车金融生态大会www.afec-cdmc.com将邀请政府协会、汽车金融公司、银行、保险公司、汽车经销商、汽车金融科技公司、汽车金融风险控制等机构共同探讨汽车金融最热点话题，推动行业健康稳健发展。

本次会议将是中国区域内规模最大，国际化程度最高，前瞻性与产业化并重的汽车金融高峰论坛。包括“3场主题论坛+汽车金融CEO闭门论坛+”Go!Mix!“VIP鸡尾酒会”，国内外车企高层、商业银行、汽车金融公司、保险公司等将带来最精彩的分享。同时相关政府部门领导，行业协会，互联网巨头，技术服务供应商也会参与到讨论交流中，共同商讨中国汽车金融产业的发展之路。

大会亮点:

◆ 8年的汽车行业积累

决策者集团(股票代码：837621)于2010年首次举办汽车峰会，至今已成功举办九届，举办地包括北京、上海、深圳。社会网络已取代封闭的办公室作为增长的引擎。AFEC因此致力于为交流、学习和集思广益创造最佳互动平台，帮助您在快节奏的商业环境下规划并实施成长战略。我们将通过20万行业数据库为您精准对接业务发展需求!

◆ 最激动人心的演讲

市场趋势解读、前沿科技发布，倾听全球行业巨头、新锐企业、顶尖学者的精彩分享。

◆ 最具影响力的平台

200+行业领袖、近800专业观众、数千人次的影响力，通过AFEC，企业的声音得以传播。

◆ 最高效精准的对接

50+一对一机会，对接产业上下游，货真价实的落地机会

◆ 汽车金融风云榜

汇聚行业最尖端成果，秉承国际化评审标准，评选及颁发最具公信力和影响力的品牌大奖

◆ 学习、社交和聚会

从微信群High到鸡尾酒会，AFEC为参会者提供丰富的线上线下交流平台，为您拓展海外市场、商务对接提供精准服务

会议框架：

特约嘉宾将来自于：

推广机会：

大会官网：www.afec-cdmc.com

商务/媒体合作：茅女士

Mob:021?68407631*8030

Email:[email protected]

赞助/参会咨询：宋女士

Mob:02168407631*8099

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演讲邀请：安女士

Mob:021?68407631*8053

Email:[email protected]

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