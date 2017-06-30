上海云盾为互联网业务筑建网络安全“金钟罩”

道高一尺，魔高一丈，这是现如今互联网平台业务开展所面临着的威胁。伴随着P2P、游戏行业的飞速发展，在被市场青睐的同时，其壮大趋势的背后也迎来了网络、云安全问题的诸多挑战。

道高一尺，魔高一丈，这是现如今互联网平台业务开展所面临着的威胁。伴随着P2P、游戏行业的飞速发展，在被市场青睐的同时，其壮大趋势的背后也迎来了网络、云安全问题的诸多挑战。

所谓枪打出头鸟，一个行业的盛行必然也会带来弊端。近些年来，黑客攻击的对象开始转移到了以互联网业务为基础的众多领域中来。DDoS攻击手段更是千变万化，当中CC攻击是最为猛烈的。面对强势来袭的恶意攻击，难道就没有法子了吗?别着急，上海云盾新一代的抗DDoS技术为云安全铸就了一层“金钟罩”，让Web杀手DDoS/CC攻击，无处可入。

10年针对DDoS/CC的攻防经验，上海云盾自成专业一派

上海云盾的太极抗DDoS技术，是由专业的安全团队研发而成。其拥有10年以上DDoS攻防经验，曾经也是经历过多次大型实战经验的团队，面对DDoS攻击的挑战，上海云盾的抗DDoS团队可谓是身经百战，其防护能力与应变处理能力已是行业的精英翘楚。

值得一提的是，当前上海云盾团队每天都会处理几十次超过300G的DDoS攻击，最高历史防护峰值已达到1Tb。

揭秘网络最大威胁的CC/DDoS攻击，究竟是什么?

当前，网络平台的大部分攻击都是来自于CC/DDoS的侵袭，对业务的威胁十分巨大。

什么是CC和DDoS攻击?

CC攻击是DDoS攻击的一种，DDoS攻击是一种分布式拒绝服务。这两种攻击手段是目前网络安全最主要也是威胁性最大的黑客攻击手段。相比其它的DDoS攻击，CC攻击则更具备技术含量。此类攻击是很难看到虚假IP的，但是会对服务器造成无法正常运行的影响，在业界具有“Web杀手”之称。

上海云盾抗DDoS技术应用在游戏、P2P互联网业务中，有什么作用?

对于像P2P、游戏的运营平台来讲，根据自身的业务特点可以使用抗DDoS技术防护手段，来保证自己的平台业务能够正常的存活。因为当前的互联网业务平台竞争激烈，好多具有竞争关系的平台会为了争夺市场占有率而选择利用DDoS等手段来攻击对手。

为了防止此类事情的发生，选择专业的网络安全防护措施就显得很有必要了。上海云盾就是这样具有专业与经验的云安全服务企业，特别是在全方位抗DDoS/CC攻击方面，有一套系统全面的技术。同时，抗DDoS技术应用在网站中，还可以保证用户在游戏或者是互联网交易过程中不会掉线，不影响用户的使用体验，能为平台带来难以估计的增收利益。

打造全方位、无死角的云平台服务，上海云盾有一套

上海云盾通过对用户的网络、云安全问题进行深度调研和分析，并结合多年的海量攻防实战积累经验，为平台运营商量身打造最全面、最可信的安全解决方案。方案以SaaS版部署，为用户提供了一整套全方位、无死角、免安装、免维护的云平台服务。可以帮助游戏平台解决三大方面实质性问题：抵御大流量DDOS攻击和CC攻击;保障平台正常使用，保障用户体验;保障平台主站系统服务安全可用。