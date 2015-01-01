30余家“可信”担当将角逐云计算年度最高奖

每一个行业总有一些大事，不仅仅会创造热点，更能牵动行业走向，为发展积势蓄能。即将召开的“2017可信云大会”就是其中之一。

每一个行业总有一些大事，不仅仅会创造热点，更能牵动行业走向，为发展积势蓄能。即将召开的“2017可信云大会”就是其中之一。被誉为业界奥斯卡的“2017可信云大会”由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会主办，将于2017年7月25-26日在北京国际会议中心召开，业界对今年大会的阵容与重点已经有了很多猜测与解读。

用户如何选购云服务和产品，可信云用户选购云计算全景视图即将发布

最新消息证明，“2017可信云大会”将满足你的想象!据透露，第四届“可信云大会”将新增以下内容：

第8批云服务评估;

第3批私有云解决方案评估;

首批容器、混合云、超融合……

全新企业级saas标准;

云保险携云计算风险管理好管家重装亮相;

神秘标准发布……(会议现场公布，哈哈哈)

其中，今年关注度最高的变化之一，就是大会在继承可信云服务奖和技术创新奖两大传统奖项的评选之外，首次增加了可信云用户奖。三大奖项评选启动后，立即吸引了可信云生态体系中的大批厂商申报参选。截至目前，大会已经吸引金山云、京东、青藤云安全、Udesk、迅达云成、云途腾、中联润通、畅捷通、烽火、富通云腾、广东盈世、白山云、海南易建、网易、云际视界、浪潮、宁夏立思辰银山、赛特斯、上海斐讯、七牛、Ucloud、上海卓易、深信服、苏宁云商、太极云、网宿、无锡华云、武汉闪达、兴业数金、亚数信息、用友、中国电信云公司、中国移动、大河云联、中兴等30余家行业领军者。

这些云计算产业的“可信”担当，正在紧锣密鼓地为奖项评审提交申报资料，以各自在技术、服务或应用方面的优势脱颖而出。谁将拿到云计算市场的“绿卡”?谁将成为行业创新标杆?谁的部署实践经验值得全行业推广?由来自主管部门和第三方组织的权威专家所组成的评审委员会进行专业评审，评估结果将在“2017可信云大会”现场正式公布。

大会议程全满，政策标准权威解读

在这，大咖、权威一个不少!

大会现场，除了将为三大奖项获奖企业颁奖，更通过“主题峰会+分论坛+展览”等一系列丰富活动，为众多厂商展示各自的云计算最佳实践搭建权威舞台。参与奖项角逐的每一家企业都能够登上讲台，在各大分论坛主题演讲中与观众零距离接触，分享云计算发展理念，切磋云计算内功，推介成熟的产品和解决方案。

今年，大会将面向聚焦政务、视频、金融、医疗等四大重点行业，以及运维、企业级SaaS、混合云、超融合、云安全等五大技术领域开设分论坛，研讨云计算在各行业的应用和落地。同时，还将就云安全、云服务性能、云服务运维、云保险、大数据、云计算架构、云计算解决方案等展开专题研讨。

截至目前，中国电信、中国联通、UCloud、百度云、华三、思科、华为、浪潮、华云、京东云、迅达云、青藤云安全、网易云、赛特斯、中联润通、亚洲诚信、天威诚信、威图电子、蓝云、摩泰光电、Udesk、CloudIn、云英等20余家企业已接受邀请参加此届可信云大会。