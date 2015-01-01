2017中国云服务发展论坛暨中国云服务联盟成立大会成功举办

6月29日，以“创新服务落地 驱动生态升级”为主题的2017中国云服务发展论坛暨中国云服务联盟成立大会在北京举办。工业和信息化部信息化和软件服务业司李颖巡视员、中国电子信息产业发展研究院王鹏副院长出席。来自全国各地的约200位业内人士参加。

——发布云计算典型案例征集活动结果 启动联盟四项工作任务

6月29日，以“创新服务落地 驱动生态升级”为主题的2017中国云服务发展论坛暨中国云服务联盟成立大会在北京举办。工业和信息化部信息化和软件服务业司李颖巡视员、中国电子信息产业发展研究院王鹏副院长出席。来自全国各地的约200位业内人士参加。

中国电子信息产业发展研究院王鹏副院长致欢迎辞，表示作为工业和信息化部的直属单位，中国电子信息产业发展研究院一直关注云计算等信息技术产业的创新发展，支撑开展了大量相关工作。发起成立中国云服务联盟的目的是，汇聚国内云计算领域优秀企业，把脉行业发展趋势，集聚产业要素资源，为持续推动我国云计算产业的快速创新发展贡献力量。

工业和信息化部信息化和软件服务业司李颖巡视员在讲话中指出，云计算是信息技术发展和服务模式创新的集中体现，是信息化发展的重大变革和必然趋势，对稳增长、调结构、惠民生和建设创新型国家具有重要战略意义。近年来，我国云计算产业发展迅猛，产业结构不断优化，产业链条更加健全，产业生态日益繁荣。云计算应用进一步普及深入，已融入到日常生活之中，并已成为推动制造强国和网络强国建设的重要驱动力量和打造数字经济新动能的重要支撑。

李颖巡视员表示，作为行业的主管部门，工业和信息化部信息化和软件服务业司将以创新、协调、绿色、开放、共享发展理念为指导，贯彻落实《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》，重点开展推动提升技术水平、增强产业发展能力、推动重点领域应用、保障信息网络安全、优化产业发展环境等五方面工作，加快推动供给侧改革，促进云计算和大数据、物联网、移动互联网的融合发展，为制造强国、网络强国建设作出积极的贡献。同时，将持续推进云计算品牌打造，加大对优秀云计算企业、产品、服务、应用案例以及产业园区、行业组织的宣传力度，以进一步鼓足行业干劲，做响中国云计算品牌。

李颖巡视员强调，产业联盟是服务行业、推动创新、促进行业和企业发展的重要推进器。在信息化和软件服务业司指导下，中国电子信息产业发展研究院携手国内外众多企业、机构共同发起成立“中国云服务联盟”，重点聚焦云服务这一云计算发展的核心开展工作，对集聚产业资源，促进交流合作，推动打造我国云计算产业生态体系具有重要的意义。希望中国云服务联盟及联盟会员能够发挥积极作用，以创新的思路和方式，推进我国云计算产业的创新发展。

李颖巡视员和王鹏副院长共同为中国云服务联盟揭幕，并为联盟专家委员会委员颁发证书，为联盟成员单位代表授牌。中国云服务联盟现已拥有超过70家成员单位，中国电子信息产业发展研究院为联盟理事长单位，阿里云、浪潮、金蝶、腾讯、用友、新飞凡、京东云、曙光、网易云、软通动力为联盟副理事长单位。

今年4月，工业和信息化部信息化和软件服务业司组织开展了云计算典型案例征集活动,共征集到各地工业和信息化主管部门报送的云计算案例181个。经组织专家进行多轮评选，共遴选出55个优秀典型案例。此次论坛上，为入选案例的单位颁发了证书。

为切实推进我国云计算产业的发展，中国云服务联盟确定了四大工作任务并在本次活动中正式启动。一是发布云计算优秀品牌榜，推动中国云计算品牌打造。二是举办中国云服务创新大赛，促进我国云计算生态体系构建。三是组织品牌云服务城市行。推进云计算企业与各地区用户的紧密对接。四是开展云服务评价与测评，推动我国云服务功能质量和性能质量的提升。

万达网络科技集团万达云计算公司首席执行官刘克鸿、金蝶软件集团副总裁郝登胜、浪潮集团云产品总监朱勇、信唐普华副总裁许世龙分别围绕不同主体进行了精彩演讲。以智能、开放、可依赖定位的万达云计算，将紧紧围绕企业数字化转型来提供云计算服务，做好云+人工智能时代企业业务模式创新的使能者，万达网络科技集团万达云计算公司首席执行官刘克鸿如是说。金蝶软件集团副总裁郝登胜表示，金蝶云以财务云、全渠道营销云、移动办公云等深挖企业潜在价值，推动企业数字化转型与管理重构。国内领先的云计算服务商，浪潮集团云产品总监朱勇则介绍了为全国32个城市提供的政务云服务，并将布局200个城市，携手3000多合作伙伴，共同培育浪潮云生态。

赛迪智库互联网研究所发布了《云计算发展白皮书(2017)》。白皮书在工业和信息化部信息化和软件服务业司的指导下完成，通过梳理和分析国际、国内云计算市场的发展状况，总结云计算领域国内外的技术发展和趋势，分析我国云计算产业面临的政策环境，为政府及产业界决策提供参考。