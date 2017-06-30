华文众合启用新域名huawen.cn

北京2017年6月30日电 /美通社/ -- 2017年6月29日，国内数字书法教育知名企业 -- 北京华文众合科技有限公司正式启用新域名www.huawen.cn，原域名www.hua-wen.cn仍然保留可正常访问，访问时将自动跳转到新域名www.huawen.cn。移动端域名m.huawen.cn同步开通，方便用户在手机、平板等移动设备访问。启用简短易记、便于沟通、符合规范的顶级域名，标志着华文众合公司品牌的发展踏上新台阶。



书法教育专家张凤民做客《小书圣书法名家课堂》



小学生使用智云数字书法临摹台练习书法



淄博高新区第一中学智云数字书法教室

华文众合是国内首个推出“智慧教育+ 数字书法”云平台的国家高新技术企业，致力于数字信息及互联网技术与传统书法教育有机融合，聚集了来自北京大学、清华大学、中国科学院、北京师范大学、北京邮电大学、武汉大学、南开大学等多所知名高校的优秀人才，提升了公司的科研实力。公司研发的第三代智云数字书法教学系统，按照教育部《中小学书法教育指导纲要》（教基二[2013]1号文件）开发，全面兼容教育部审核通过的11 套书法教材，满足全国所有省份的中小学书法教育要求。智云数字书法教学系统由交互式数字临摹台、教师中控、书法直播、字帖排版、视频资源库、板书示范、云平台管理等11套系统构成，由字帖、视频、直播、碑帖、示范、课程、知识、云端8大模块构成，在国内首次采用云平台资源与智能硬件终端结合的高新技术，解决了书法教学环境问题、书法教师缺乏，以及书法教学内容的体系化、标准化等问题，普通老师通过该系统的培训和学习就可以组织学生上好书法课，不再受传统书法教学的种种限制，达到了“书法大师走进课堂”的效果。同时华文众合还提供基于互联网的学生展示平台、专家一对一指导、专家现场授课等一系列的服务。

为了研发高质量书法教学课程，华文众合成立了书画教育研究院，通过研究院平台，汇集书法家和教育专家等多方力量，共同研究书法教育。华文众合还推出了公益网络短视频《小书圣书法名家课堂》，邀请了张凤民、高军法等书法教育专家做客栏目，节目上线一周，网络平台播放量便突破百万，受众反响热烈。

智云数字书法教学系统自面世以来，已被中国人民大学附属中学、中央民族大学附属中学、北京一中、北京市一五六中学、北京天坛东里小学、天津第二十中学、天津第五十五中学、山东淄博高新区第一中学、青岛黄岛区第三实验小学、内蒙二连浩特青少年宫、沈阳现代制造服务学校、郑州市上街区新建小学、郑州市上街区曙光小学、西安未央区青少年活动中心、西安航天中学、广州西关培正小学、福建宁德师范学院附属小学、广西扶绥龙华中学等多所学校使用，教学效果优异，深受广大师生喜爱。