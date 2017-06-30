英特尔：5G将释放云的潜力，为垂直行业带来巨大商机

北京2017年6月30日电 /美通社/ -- 6月28日至7月1日，2017年世界移动大会（MWCS 2017）在上海举行。在此次大会上，英特尔数据中心事业部副总裁兼5G网络基础设施部门总经理林怡颜分享了她对于5G的观点，解读了网络转型和MEC在通往5G之路上扮演的不可或缺的重要作用，并认为5G的实现将释放云的整体潜力，并为垂直行业带来前所未有的商机。



英特尔数据中心事业部副总裁兼5G网络基础设施部门总经理 林怡颜

海量数据及多样化应用驱动网络加速转型，为5G发展铺平道路

5G时代是要把在2G、3G、4G时代以人为核心的、以运营商为基础的通信网络，向更广泛的以物为中心，即时响应、智能互联的网络演进。海量数据的处理需求和更为复杂多样的应用场景驱动网络加速转型。在5G时代，电信运营商不但会迎来移动互联网的新一轮爆发，也将有机会参与诸如物联网、车联网等新型应用和商业模式的构建。因此，运营商迫切希望加速网络转型，希望通过更加先进、易用和灵活的云计算技术，构建更加开放、灵活和智能的网络。

英特尔看到网络的转型已经开始，计算开始和通信相互融合，网络将集通信、计算和存储“三位一体”。NFV（网络功能虚拟化）和SDN（软件定义网络）是满足各行业灵活多变的业务需求的关键技术，实际上就是用计算解决通信的问题。

MEC是网络转型的中坚力量，将成为5G时代的必选项

MEC正成为网络转型的驱动力，通过将网络核心功能下沉到网络边缘，在靠近移动用户端，提供IT的服务、环境和云计算能力，从而满足5G时代低延时、高带宽的业务需求。面向应用层面，MEC可向垂直行业提供定制化、差异化服务，提升网络利用效率和价值。

MEC将网络和云进行了无缝连接，将成为5G时代的必选项。在5G时代，MEC的应用将伸展至交通运输系统、智能驾驶、实时触觉控制、增强现实等多个领域。同时，由于架构及平台的开放性，MEC亦可在现阶段部署于LTE网络，为移动运营商提供增值服务。

通用化和IT化是构建5G平台的基石

5G平台首先必须是一个通用的平台，以实现资源虚拟化、功能可重构等。这样对于运营商和其它用户而言，才能有充分的自由度，在上层根据新的业务需求构建新的应用。

此外，5G还需要实现平台的IT化。如今，运营商既有从事通信基础架构构建的部门，也有业务部门。前者就只负责分配频段和带宽，而后者则更关心商业模式和利润最大化。因此，英特尔时常在两者之间扮演着“翻译”的角色，让两个部门之间建立充分的信任，使得这个平台既能符合3GPP的要求，也能满足IT化的需求。

深耕5G需要给物联网一个云平台

在英特尔看来，物联网将是5G时代最先爆发的领域之一。与现有的通信系统不同，物联网的生态系统更为复杂。如果直接采用通信系统，则会变得非常挑战。但是，假如赋予物联网一个云平台的话，由于大多数的物联网系统均采用x86平台，这样从一个x86平台转移至另一个x86平台，只不过是变更无线接入点，迁移的难度将会大幅度降低。

从云的角度来说，英特尔正在将云提供的服务类型和客户需求匹配起来，包括速率、时延和带宽等，都要刚好合适，不多不少。因此，最高的一层有云，然后要把云尽量地向终端用户推近，确保建立的网络一定是软性且灵活机动的，这样对于不同类型的云服务有一个很好的适应性，才能将云的潜力完全地发掘出来。未来，网络将会根据不同应用的需求（有的需要高带宽，有的需要低延迟）被划分成不同的部分。只有每个领域使用的网络是量身定制的，才能够更好地利用资源。而要实现这样的目的，就必须给物联网一个云平台，最大限度地赋予其充分的灵活性。

智能终端设备将变成无数流动的、云网融合的数据中心

我们对未来5G网络的愿景，是打造一个标准的网络。未来，我们每个人身边都跟着一个数据中心，每个终端将是明天的网络节点，而这个网络节点的形态是数据中心，而且是个云化的、云网融合的数据中心。

以无人驾驶为例。无人驾驶将产生海量数据，这要求无人驾驶汽车必须以前所未有的速度收集数据，并在云中对海量数据进行分析处理。通过提供无与伦比的高带宽和低延时，5G能够支持“汽车至一切”（V2X，Vehicle to X）的应用，例如汽车可使用基于云的人工智能和数据，以及通过无线更新提供的关键安全特性（即时解决网络安全威胁），并且与路汽车和包括路灯在内的其它交通基础设施进行“沟通”。未来，我们的车或许就会像如今的手机一样，变成一个带轮子的数据中心。

英特尔认为，5G 是一个全新起点，是一场整合无线连接、计算和云的产业革命，将满足我们对整个产业升级的期待。5G将会把云端的商机带给电信运营商和各大垂直行业，释放云的整体潜力，并带来“通信X计算X垂直行业”的乘法效应。英特尔正在与各方携手，探索网络转型，推进MEC商用部署，加速通向5G之路。

在本次世界移动大会上，英特尔与中国联通、诺基亚贝尔、腾讯共同演示了首次面向5G网络的MEC（Multi-Access Edge Computing，多接入边缘计算）智能场馆商用部署解决方案；与中国移动和中兴通讯联合展示了基于容器技术支持NFV应用微服务化的最新研究成果，共同构建 Cloud Native 时代，探索运营商网络转型之路。