中国财富管理系列论坛暨宜信11周年全国巡讲走进哈尔滨、大连

-与顶级机构同行 捕捉未来的种子

哈尔滨和大连2017年6月30日电 /美通社/ -- 6月27-29日，“世界经济论坛第11届新领军者年会暨2017夏季达沃斯论坛”在滨城大连举办。28日，作为中国领先的从事普惠金融和财富管理事业的金融科技企业，宜信公司创始人、CEO唐宁如约而至，而这已是他第五次参加达沃斯论坛，探讨金融科技的未来。

6月27日、29日，唐宁的身影相继出现在了“创新者的优势：求胜于未知的企业战略管理” -- 中国财富管理系列论坛暨宜信11周年全国巡讲哈尔滨和大连站的现场。自5月23日，宜信11周年巡讲在武汉盛大开启，由唐宁带领的巡讲团已先后在成都、重庆、杭州等8个城市巡回，而他如此不知疲倦地奔波于投资者教育事业，是因为他深知这将关乎中国财富管理的未来。

“学习”是拥抱未来的首要关键词

在充满不确定性的当下，如何更好地拥抱未来？唐宁认为，首要关键词是“学习”，高净值人士应该以世界为自己的学习舞台，通过学习走出去，主动求变，利用科技创新、模式创新引领其所在的行业。正如他所言，“我自身也深深受益于当年在海外的学习和工作经历，今天宜信公司的全球化，以及能够打造出引领中国财富管理行业的高质量的产品线和服务线，服务于中国高净值客户，都深深得益于我当年的经历。”

让人欣喜的是，唐宁在美国南方大学求学期间的指导老师，美国南方大学副院长、全球公民办公室主任兼政治系教授施康德（Scott Wilson）教授也来到了巡讲大连站的现场。施教授介绍了美国大学的教育目标是培养学生最终成为能够为社会做贡献的公民，而当被唐宁问及其在1995-1998年南方大学期间和现在有什么变化时，他笑称，“那时的你不大开口，而现在的你很会说话，而且见闻比较广。”

“除了‘学习’，第二个关键词是‘股权投资’”，唐宁表示，“拥抱新经济，我认为主要解决两件事，一是企业要数字化转型、数字化改造，要与科技接轨，提升客户体验，创造新的价值；二是通过投资于新经济的方式与未来同行，即股权投资，中国理财市场未来十年、十五年的其中一个鲜明趋势就是从固定收益到权益类。”

母基金是资本市场投资的正确打开方式

“所谓权益类包括一级市场和二级市场投资，一级市场主要指私募股权、风险投资、创业投资等；二级市场投资不是指炒股票，不是短线投机，而是以长期投资的方式进行资本市场投资”，唐宁指出，“所谓‘长期投资’是指作为企业的一份子，认同企业及其价值创造能力，并且作为企业的一份子享受这样的价值创造。”

单一基金、单一项目的风险相对较大，“所以专业的人做专业的事，通过母基金的方式形成风险可控、回报可期的组合，这是高净值人士拥抱新经济最好的方式”，唐宁认为。一支母基金投入到5-10支不同的基金之中，这些基金涵盖不同领域、不同发展阶段，涉及白马、黑马、斑马基金，这样的配置才能够做到风险可控，并且获得高回报。

“高净值人士参与二级市场投资也是用母基金的方式，配置到多支不同策略的阳光私募或对冲基金中”，唐宁表示。宜信财富认为，资本市场投资的正确打开方式是：第一，在风险可控的基础上追求回报可期，即首先追求对于资本和购买力的保值，追求长期稳定的回报；第二，重在参与，避免择时，同时全程参与市场；第三，以跨地域国别、跨资产类别、以母基金方式超配另类资产的资产配置“黄金三原则”为核心进行资产配置；第四，放长视野，只有坚持长期投资才能以更高的可能性获得长期的超额收益。

与顶级机构同行 捕捉未来的种子

“未来十年、二十年，中国的财富管理市场对于每一个投资者来说都是既有巨大的机遇，又有巨大的挑战”，关于未来十年的市场变化，唐宁总结了五大发展趋势：一是从固定收益到权益类；二是从短期投机到长期投资；三是从中国到全球；四是从单一产品投资到资产配置；五是从一代创富到二代创富。

“这五个趋势构成了中国财富管理行业发展的主线，是我们每一个理财者要去考虑的思维主线，也是每一个财富管理机构去构建自己的核心竞争力的主线”，唐宁指出，宜信财富根据面向未来的趋势并且围绕客户需求打造相应的投资能力、国际化能力、科技能力。“未来已来，如何能够尽快调整自己的资产组合，如何能够通过投资母基金的方式拥抱新经济、赶上高增长的快车，如何能够通过全球资产配置分散风险、立足世界，我想今天就是您思考并且行动的好时间”，唐宁表示。

6月26日，享誉全球资本市场及资产管理领域的《亚洲货币》在其首次举办的2017年度中国卓越独立财富管理机构大奖评选中，授予宜信财富“年度最佳财富管理机构（Best Wealth Management Firm of the Year）”大奖。这是宜信财富继2016年12月获评《亚洲银行家》“最佳非银行私人财富产品（Best Non-Bank Private Wealth Product）”大奖之后，凭借卓越综合实力斩获的又一机构大奖，凸显行业引领。

7月4-6日，“创新者的优势：求胜于未知的企业战略管理”-- 中国财富管理系列论坛暨宜信11周年全国巡讲即将登陆上海、苏州、无锡，为当地高净值人士带去一场资产配置盛宴。