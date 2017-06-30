发力场景式智慧通讯 星网锐捷闪耀WMC展

上海2017年6月30日电 /美通社/ -- 6月28日-7月1日，全球最具影响力的移动通信领域的展览会 -- 世界移动大会上海站在上海新国际博览中心隆重举行，展会吸引了各国众多移动运营商、大型厂商与互联网企业参展。

作为国内领先的通讯产品及解决方案提供商，福建星网锐捷通讯股份有限公司携旗下智慧科技、德明通讯两大产品线丰富的应用解决方案以“智慧通讯”主题亮相，通过创新的技术和差异化的场景应用，用以提升用户体验与运维效率，受到业界及与会媒体的好评。

打破空间藩篱，以融合视讯助力智慧通讯

在融合视讯展区，星网智慧通讯展示了在企业办公和党建教育两大场景下的语音和视频成套解决方案。基于创新的音视频技术，丰富终端组合和灵活组网，帮助中小企业轻松实现跨区域、多终端的同步视频会议和远程指挥管理，以定制化、覆盖广、平滑扩容、易于部署的高清会议系统，实现党政教育宣传的横向到边纵向到底。

目前，星网智慧的融合视讯解决方案已迅速覆盖至全国27个省市自治区，包括西北城建、湖南省质监局等350余个政企行业客户，近6000个会场。其中成功保障的“云视泸州”项目，是全国范围内首次实现市、县、乡镇、村四级全覆盖视频会议，实现到乡村一级1772个会场超大规模的视频会议召开，刷新中国运营商开展视频会议业务以来最大项目规模。



融合通信展区

无线智能化，以创新迈向全球

拥有十四年无线数据接入技术研发和积累的德明通讯，向行业客户展示了全球首款基于 LTE 技术的无线覆盖系列产品和享誉北美的 GPS Tracker 系列产品。LTE 系列产品基于 4G LTE 网络接入英特网，并有专门针对室外/室内不同场景应用的设计，采用高增益天线，保证用户在网络覆盖不佳的地方也能得到稳定的 Wi-Fi 覆盖，完美替代原有的受条件限制很大的固定宽带接入。在 GPS Tracker 产品上，德明连续突破技术瓶颈，推出了小于10米精确定位的车载定位系统，填补了市场空白，获得行业的广泛认可。

在北美 CDMA 版本的 GPS Tracker 市场上，德明通讯以80%市场占有率遥遥领先，LTE 无线数据接入产品已远销非洲、亚洲、欧洲等数十个国家和地区。



德明通讯展区

把握变革 以三位一体促高速增长

在移动大会期间，星网锐捷总经理阮加勇接受了《通信产业报》记者专访，就当前通讯行业发展趋势与星网锐捷的创新战略进行阐述。

阮加勇表示，网络通讯行业的范围随着物联网的扩张而扩展，从人与人通信延伸到物与物、人与物智能互联，使网络通讯技术延伸向更广阔的行业和领域，在未来，融合视讯、车联网、智能家居等必将会引爆应用和解决方案的几何式增长，数以千亿的设备将接入网络，实现真正的“万物互联”，并缔造出规模空前的新兴产业和前所未有的技术挑战。而星网锐捷深耕网络通讯行业数十年，靠的就是牢牢把握行业发展趋势，以软件、硬件、服务三位一体的全方位解决能力直面每一次技术变革，挖掘客户需求，深入应用场景来赢得市场机遇，用脚踏实地的创新保持公司上市十年来的持续稳健增长步伐。



阮加勇总经理接受采访

在技术快速迭代与新一轮通讯产业革命呼之欲来的今天，星网锐捷将积极顺应智慧通讯时代的变革，加快智慧通讯产业布局，以持续创新为核心内驱力，通过更优的方案与应用体验，与客户共同实现更高价值。