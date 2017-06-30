华扬联众章骏博士出席首届国际数字版权管理创新发展论坛

-- 华扬联众章骏博士在会上发表主题演讲

北京2017年6月30日电 /美通社/ -- 6月22日，由国家新闻出版广电总局广播科学研究院主办的“首届国际数字版权管理创新发展论坛”在北京中国职工之家饭店举行，论坛旨在推动新形势下我国新闻出版广播影视数字版权保护技术体系创新以及数字版权保护技术体系、价值体系、维权体系的协同融合发展。此次论坛上，华扬联众首席技术官、数字实验室主任章骏博士发表了题为《广告创意版权登记及保护》的精彩演讲。



华扬联众章骏博士出席首届国际数字版权管理创新发展论坛并发表主题演讲

在演讲中，章博士主要从广告创意的层面、创意作品的保护方式以及华扬联众对广告创意版权保护业务三个方面来阐述广告创意版权的登记及保护。章博士引用《中国广告》2008年第4期文章并强调，广告业是智力密集型创意行业，广告创意是广告作品的灵魂，贯穿于广告作品从构思到完成与发布的整个过程。他表示，我们要保护广告中创意的部分，而广告创意又分为创意构思及创意作品两部分。结合当下国内外广告创意版权的保护方式，创意构思在中国和美国都是作为商业机密以合同的形式来保护的；创意产生的实体作品则受著作权及版权法的保护。而传统的版权保护主要针对的是几乎相同的盗版作品，对广告创意作品来说，盗版者往往采用作品里的主要元素，再用自己的产品替代正版广告里的产品，构成创意剽窃。



我们的解决方案

那么华扬联众对广告创意保护的解决方案有哪些呢？章博士介绍，首先要对创意作品相应的视频、音频、图像和文字进行登记，提供技术手段对创意作品做相似度进行比对，得到一个量化的结果，便于在发生版权争议时有一个相对客观的判定机制，同时对广告侵权行为取证，加强全网监测侵权广告行为，最后打造一个广告创意作品的管理和交易平台。



平台介绍

从研发层面讲，华扬联众未来会提供多种技术手段加强对广告创意作品的保护:

打造一个开放式平台，为第三方提供版权相关服务和接口，并对部份项目提供版权服务支持； 提供多平台多渠道广告投放，并借助自身大数据分析优势制定精准营销策略，将版权保护与变现，实现创作价值的最大化，增加权利人收益； 实时在线版权监测，多维度大数据采集和分析。对于侵权内容，进行线上电子取证，线下专业律师调解诉讼，为版权方实现收益最大化； 基于区块链技术，将视频、音频、图片等版权及授权信息形成备案库； 提供基础的版权交易平台，以及采用联盟区块链方式，针对文档、图片、视频等快速安全地形成版权登记，保护权利人的合法权益。

最后，章博士表示，希望通过华扬联众数字版权平台技术的研发和完善，不断地提升广告创意版权作品价值，打造更加健康的数字版权生态，推动广告行业的规范与繁荣发展。