春雨医生获评“2017信息服务业新业态创新企业30新”

北京2017年6月30日电 /美通社/ -- 6月30日，经过广泛征集、遴选、复评，2017信息服务业新业态创新企业30新评选活动正式揭晓榜单。春雨医生、摩拜等有具备新商业模式、新技术应用、新市场机会的30家企业获得了这一荣誉。

这一评选由北京市经济和信息化委员会、中关村科技园区管理委员会作为指导单位，北京信息化协会、北京软件和信息服务业协会、北京通信信息协会和北京软件和信息服务交易所联合主办，河北省信息协会和天津市计算机信息系统集成行业协会协办。自2010年以来，已连续8年评选当年信息服务业创新代表性企业，360、小米等行业巨头都曾获进入“30新”榜单。今年，“30新”评选活动以“协同.融合.共享.创新”为主题，首次联合京津冀三地力量合作举行。

春雨医生作为我国移动医疗领域的开拓者，创新精神一直深深影响着企业，推动着企业不断探索利用互联网构建更优质、经济、便捷的医疗健康服务。成立近六年来，春雨医生国内首创“在线问诊”，实现了医患双方实时沟通，成为移动医疗目前最为成熟的服务模式之一。发展过程中，春雨医生不断进行在线问诊服务的深入和延展，探索开发出了“空中诊所”和移动医疗领域独一无二的“在线问诊开放平台”。因为不断创新突破，行业后来者一直无法超越春雨医生在在线问诊服务上的领先地位。

今年，春雨医生还将进行更大的服务模式创新，从以往的主要为患者方服务，变为面向患者、医疗机构、医药企业服务的综合医疗平台，从而更好地为患者服务。这便是春雨医生新任CEO张琨最新透露的“3EP” 新战略：赋能医院（Enable Providers）、赋能伙伴（Engage Partners）、赋能患者（Empower Patients）。

在这一战略下，春雨将利用春雨医生的技术和服务，帮助医院、医疗机构做增量服务市场。同时，开发工具，帮助提高基层医生的诊疗水平，并帮助患者找到最合适的线上诊疗机构、医生。