英特尔至尊地带-上海论优设计师装备体验中心盛大开幕

-赋能设计师释放成倍潜能

上海2017年6月30日电 /美通社/ -- 英特尔至尊地带·上海论优设计师装备体验中心（以下简称体验中心）在上海盛大开业。继北京首家设计师体验中心揭幕后，英特尔至尊地带设计师装备体验中心再下一城，正式落户上海。英特尔客户端计算事业部中国区销售总监李竣毅，上海论优信息科技有限公司总经理张翼共同出席活动并剪彩。现场还邀请来自电影后期、动漫设计、图形图像处理、工业设计、建筑设计领域的行业大咖及合作伙伴等重量级嘉宾出席见证。



英特尔至尊地带-上海论优设计师装备体验中心剪彩仪式

该体验中心定位为高端设计师装备店。店内的设计师电脑全部基于智能英特尔酷睿i7处理器，配置和性能一流。店内还拥有最新的英特尔酷睿i9十核处理器的DIY机型，为设计师群体提供定制化的解决方案。英特尔客户端计算事业部中国区销售总监李竣毅表示：“设计师装备已经成为愈加成熟的生产工具，促进设计师群体的交流，赋能设计师释放成倍潜能。英特尔通过PC细分市场的全新布局、全产业链合作伙伴的共同耕耘，将提供越来越出色的定制化产品和服务。”



英特尔客户端计算事业部中国区销售总监李竣毅与上海论优信息科技有限公司总经理张翼合影

目前，中国设计师数量已超过2000万人，位居全球设计师之首。对于庞大的设计师以及内容创作者群体而言，数字内容创作的过程需要执行大量计算密集型工作，同时，面对 2D/3D 设计/VR 游戏设计的快速增长，设计师对于硬件的需求也不断增加，需要强大的计算力提供支持。作为日常工作中最重要的工具之一，PC的配置能否满足其内容创作的严苛需求，便显得至关重要。上海论优信息科技有限公司总经理张翼表示：“一台高性能、高速、稳定的装备是设计工作者绝妙设计与高效工作的最基本保证，好装备让设计师事半功倍，而时间正是设计师最为宝贵的财富。在这些独特的需求和客观背景下，设计师定制PC的需求愈加突出。”



搭载英特尔酷睿i9至尊版DIY“炫酷神器”

针对这一市场需求，英特尔从2015年开始，正式针对PC的高端细分市场重新定位，面向设计行业从业者重新布局。为了帮助设计师更高效、安全、稳定地完成工作，英特尔深入设计师人群，总结出设计师在使用PC过程中的核心痛点：慢、卡、顿，英特尔联合众多OEM、DIY品牌合作伙伴，推出一系列设计师装备。2017年，英特尔持续发力，稳固设计师PC的市场的布局和战略，深化“性能、稳定、功能、易用”等四方面的特殊需求，不断带来众多高端设计师PC，让设计师拥有更好的体验。



英特尔至尊地带-上海论优设计师装备体验中心店面

为了深化布局设计师装备产业链，上海论优体验中心作为英特尔设计师体验中心开业的第二家，店面占地两层，面积超过200平方，展出由英特尔联合众多OEM、DIY品牌合作伙伴为设计师带来的高性能解决方案：包括全国首台配备最新的英特尔® 酷睿i9至尊版处理器的DIY PC，作为全新英特尔® 酷睿