英特尔至尊地带-上海论优设计师装备体验中心盛大开幕

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来源：美通社 2017年6月30日
关键字：美通社
上海2017年6月30日电 /美通社/ -- 英特尔至尊地带·上海论优设计师装备体验中心（以下简称体验中心）在上海盛大开业。继北京首家设计师体验中心揭幕后，英特尔至尊地带设计师装备体验中心再下一城，正式落户上海。英特尔客户端计算事业部中国区销售总监李竣毅，上海论优信息科技有限公司总经理张翼共同出席活动并剪彩。现场还邀请来自电影后期、动漫设计、图形图像处理、工业设计、建筑设计领域的行业大咖及合作伙伴等重量级嘉宾出席见证。
该体验中心定位为高端设计师装备店。店内的设计师电脑全部基于智能英特尔酷睿i7处理器，配置和性能一流。店内还拥有最新的英特尔酷睿i9十核处理器的DIY机型，为设计师群体提供定制化的解决方案。英特尔客户端计算事业部中国区销售总监李竣毅表示：“设计师装备已经成为愈加成熟的生产工具，促进设计师群体的交流，赋能设计师释放成倍潜能。英特尔通过PC细分市场的全新布局、全产业链合作伙伴的共同耕耘，将提供越来越出色的定制化产品和服务。”
目前，中国设计师数量已超过2000万人，位居全球设计师之首。对于庞大的设计师以及内容创作者群体而言，数字内容创作的过程需要执行大量计算密集型工作，同时，面对 2D/3D 设计/VR 游戏设计的快速增长，设计师对于硬件的需求也不断增加，需要强大的计算力提供支持。作为日常工作中最重要的工具之一，PC的配置能否满足其内容创作的严苛需求，便显得至关重要。上海论优信息科技有限公司总经理张翼表示：“一台高性能、高速、稳定的装备是设计工作者绝妙设计与高效工作的最基本保证，好装备让设计师事半功倍，而时间正是设计师最为宝贵的财富。在这些独特的需求和客观背景下，设计师定制PC的需求愈加突出。”
针对这一市场需求，英特尔从2015年开始，正式针对PC的高端细分市场重新定位，面向设计行业从业者重新布局。为了帮助设计师更高效、安全、稳定地完成工作，英特尔深入设计师人群，总结出设计师在使用PC过程中的核心痛点：慢、卡、顿，英特尔联合众多OEM、DIY品牌合作伙伴，推出一系列设计师装备。2017年，英特尔持续发力，稳固设计师PC的市场的布局和战略，深化“性能、稳定、功能、易用”等四方面的特殊需求，不断带来众多高端设计师PC，让设计师拥有更好的体验。
为了深化布局设计师装备产业链，上海论优体验中心作为英特尔设计师体验中心开业的第二家，店面占地两层，面积超过200平方，展出由英特尔联合众多OEM、DIY品牌合作伙伴为设计师带来的高性能解决方案：包括全国首台配备最新的英特尔® 酷睿i9至尊版处理器的DIY PC，作为全新英特尔® 酷睿
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