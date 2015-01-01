天津经济技术开发区智能产业区揭牌

天津2017年6月30日电 /美通社/ -- 6月29日，在世界智能大会的京津冀论坛·智能制造论坛上，天津经济技术开发区智能产业区正式揭牌。天津开发区智能产业区规划面积20.17平方公里，将依托天津开发区汽车、电子、石化、装备智造、医药健康等先进制造业的坚实基础，重点发展人工智能、智能制造、智能金融、智能健康医疗、智能物流等高端智能产业集群，引领下一代工业园区发展方向的“中国制造2025”智能制造示范区以及国际一流的现代化高科技产业园区，打造未来天津市智能产业的重要承接地。

天津开发区管委会相关负责人表示，“天津开发区始终以制造业为立身之本，在全球制造业智能化转型的发展大潮中，天津开发区将顺应大势，引领潮流，在京津冀协同发展重大国家战略带来的历史性机遇，紧抓‘中国制造2025’、积极谋划智能科技产业战略布局、打造‘天津智港’精神，启动天津经济技术开发区智能产业区建设。”

天津开发区拥有国家超级计算天津中心、腾讯北方数据中心、天津中科智能识别产业技术研究院等技术创新支撑平台，已完成对多家智能产业企业的培育和孵化，并建成智能制造装备产业园、智能装备综合服务平台、科理公共对标创新中心、智能装备企业孵化平台。截至目前，天津开发区拥有包括深之蓝、一飞智控、海之星、泰华机器人等高端智能制造企业超过60家，“天津开发区智能产业区成立后，将对该区域原有产业进行转型和提升，同时着重引进人工智能、智能制造、智能金融、智能健康医疗、智能物流等智能产业，打造天津市智能产业企业聚集地。”管委会相关负责人表示。

下一步，天津开发区将充分发挥项目渠道和网络优势，一方面密切跟踪智能制造领域发展的新动态，锁定工业机器人、智能技术、3D打印、传感器等前沿领域，从国内外广泛引进优质项目资源；另一方面结合区内主导产业发展情况，从补充和完善产业链，实现产业集群发展的角度出发，聚焦产业链关键环节，着力引进具有核心技术、较强研发能力的高端装备企业和关键零部件生产企业、系统解决方案企业。在促进传统企业转型升级方面，天津开发区将制定政策措施，鼓励传统企业利用智能化手段，向工业4.0和中国制造2025的方向迈进，实现区内企业生产效率和智能制造水平的总体提升。