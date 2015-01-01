猎聘调研：薪酬保密和薪酬公开的支持者比例基本持平

北京2017年6月30日电 /美通社/ -- 身在职场，靠劳动吃饭，薪酬是每个上班族都非常关心的切身利益，也是职场上比较敏感的话题之一。6月30日，国内领先的中高端人才职业发展平台猎聘发布了《职场人对薪酬保密制与薪酬公开制的支持度调研报告》。报告发现，超八成职场人表示自己的公司实行了薪酬保密制；而支持薪酬保密和支持薪酬公开的职场人比例基本持平。

此次调研于六月下旬在猎聘同道APP上以问卷调研的方式开展，超11,000名职场人参与了问卷填写。其中，82.46%的参与者表示自己所在的公司实行的是薪酬保密制度；15.06%的参与者所在的公司实行薪酬公开制度；不确定自己所在公司实行何种薪酬制度的参与者仅占2.48%。

谈到薪酬保密性，有43.72%的人认为目前公司薪酬具有较强的保密性；21.50%的人认为薪酬不够保密；18.19%的人认为薪酬保密性非常强；13.21%的人对此不确定；另有3.37%的人表示目前公司薪酬非常透明。

本次调研显示，48.27%的人支持薪酬公开；45.62%的人支持薪酬保密；无所谓公开或保密的人仅有6.11%。

在支持薪酬公开的人当中，43.41%参与者的支持理由是公开薪酬可以“对自己的绩效和公司的激励导向有更客观的认识，找到自己努力的方向”；24.74%的人因为公开薪酬“有利于营造公司公开、透明的企业文化，促进管理者与员工的充分沟通”；12.34%的人的理由是“更清晰地了解公司的薪酬构成，在谈薪时掌握主动权”；9.56%的人的理由为“暴露并改善工资发放不公平的现象”；7.40%的人的支持理由为“明码标价，省得自己费口舌进行薪资谈判”；另有2.56%的人的理由是“有利于防止职场贪腐和不劳而获”。

在支持薪酬保密的人当中，58.65%参与者的支持理由是“不必费精力在互相猜度、攀比上，减少员工之间的摩擦和矛盾”；32.14%的人的理由是“收入就是隐私，要保护员工的隐私”；3.94%的人的支持理由是“薪酬是商业机密，不能让竞争对手知道”；3.63%的人的理由为“‘富不外露’，免于受同事的嫉妒、孤立”；0.94%的人的支持理由是“为低绩效、低收入保留颜面，免于难堪”；另有0.70%的人支持保密薪酬因为这样可以“增强自己的神秘感，不让同事摸透自己”。

在“你对目前公司薪酬制度的公正性、公平性的评价”的问题上，认为不够公正和公平的人最多，占比为32.73%；31.32%的人表示不确定；认为比较公正和公平的人占比为24.52%；觉得完全不公正和不公平的人占比为8.56%；而认为非常公正和公平的人仅占2.87%。

猎聘高级职场顾问建议，当员工不确定自己的薪酬是否公平时，可以先多了解市场上的薪酬信息，把自己的薪酬水平和相同行业、工作类型的薪酬水平进行比较。此外，还应综合雇主发展平台、发展前景、健康福利、培训机会等整体的因素，而不仅仅只关注工资本身。

如果公司原则上实行薪酬保密制度，你了解到其他同事薪酬最主要的途径是什么？回答“与同事私下打听、议论”的参与者的占比达到了44.19%；回答“我是团队leader，我知道下属的薪酬”、“同事本人/上级/HR透露”、“正巧从你和同事共同的熟人或朋友那里听说”的参与者分别占到了15.57%、13.28%、10.90%；回答“看到了同事的工资单或相关邮件”、“我是HR/老板，我知道所有员工的薪酬”、“从同事的租房、还房贷标准推测其工资水平”的参与者分别占到5.83%、5.56%、4.67%。

当被问及“你的公司为了保证薪资的保密性，对相互打探工资制定了哪些不能踩的红线”，53.52%的受访者表示他们的公司并没有明确的规定；27.07%的参与者表示会被批评、警告；12.88%的人表示会被辞退；4.30%的人表示会被记过；2.23%的人表示被罚钱。

而关于“打探薪资到底该不该受到惩罚”，本次调查显示，除了15.11%的人对此表示不知道以外，60.26%的人认为“不应该，打探工资只是出于共有的好奇心，并无恶意”；24.63%的人则持相反意见，认为“应该，打探工资就是打破公司和个人禁区”。

猎聘高级职场顾问建议，企业应根据自身发展情况、管理水平等因素考虑是否适合薪酬公开制度；在不公开具体薪酬的情况下，可考虑将薪酬的结构、调整机制及发放形式等方面的信息进行适度公开。无论公开或保密，设计薪酬时应让所有员工都能获得与自己能力相匹配的薪酬，此外还应考虑薪酬的设置要适合公司发展阶段，并尽量符合市场行情。