北京2017年6月30日电 /美通社/ -- 6月22日和23日，第五届中国全渠道零售峰会在上海东锦江希尔顿逸林酒店举行。众多零售企业参与，六百余位嘉宾与零售领域行业高层和精英齐聚一堂，共同探讨行业趋势、技术应用、企业转型升级、上下游合作等热点问题，神策数据作为合作伙伴，很荣幸参加了本次盛会。



神策分析展位

22日主论坛会议上，神策数据创始人& CEO 桑文锋就大数据驱动线上线下场景融合，发表了主题演讲。与在座的零售行业精英们探讨，面对电商带来的冲击与大数据时代的技术革新，零售行业需要推陈出新，拥抱数据分析，建立数据驱动思维，才能更加顺利地完成数字化转型。做好数据采集，完善数据源；建立完整的数据仓库，并与自身 CRM 系统结合，优化客户管理，提高业务转化效率；用高新技术代替人工，是当今企业大势所趋。作为零售行业，实现数据驱动运营与商业决策，需要以下三点：

实现线上线下数据打通，实现完整的用户画像。 实现用户行为数据与业务交易数据打通，实现更加精准的漏斗分析， 全部门全场景建立数据驱动意识，培养全企业的数据思维。



6月22日神策数据创始人&CEO 桑文锋主论坛演讲

本次零售峰会同时对在零售行业做出卓越贡献的企业进行了鼓励，本次颁奖典礼经过专家顾问委员会及评审委员会的评审和推荐，评选出服务类、综合类和个人类三个奖项。神策数据作为大数据服务公司，定位于帮助客户实现数据驱动，服务于聚美优品、百联集团、华润万家、三只松鼠等零售行业标杆企业，赢得主办方及广大零售企业认可，荣获“年度最具影响力大数据服务厂商”奖项。



神策数据荣获“年度最具影响力大数据服务厂商”奖项