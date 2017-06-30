小米推出新品九号平衡车Plus 开启黑科技新玩法

北京2017年6月30日电 /美通社/ -- 截止目前，小米发布会已经圆满落下帷幕，但是广受热捧的、由小米生态链企业纳恩博研制的新品小米九号平衡车Plus，其黑科技神秘面纱才刚刚开启。九号平衡车 Plus将于7月11日上午10点，在小米商城、米家有品、天猫小米官方旗舰店、京东、苏宁易购、小米之家等同步首卖，售价3499元。

九号平衡车Plus面向更多年轻人、包含更多“黑科技”的全新细分市场的新产品。Plus身上所含几项技术“首次”标签，让平衡车愈加神秘，吸引了大批的玩家。那么九号平衡车Plus到底哪些黑科技，哪些新玩法，今天就跟随纳恩博一起探秘Plus。



九号平衡车Plus 产品图

专属遥控器，一键自动跟随

Plus内置全球首次用于消费级产品的无线电定位技术，并配置了物理遥控器和全向摇杆，实现智能跟随和一键遥控新玩法，操控性能更佳。

专属物理遥控器+比例式摇杆，遥控体验更加直观可控，拿起遥控器，随时随地化身遥控大玩具，与朋友进行一场遥控车比赛，重温童年遥控赛车的乐趣。得益于先进的无线电定位技术，Plus还具有自动跟随以及隔空推行功能。按一下遥控器上的“小狗”图标，Plus 就成了乖乖跟着走的小狗。怕跟丢了？可以试试隔空推着走。遛狗遛娃不在话下。

可拓展云台相机，记录随行乐趣

九号平衡车Plus 可加装广角全高清云台相机。无论街拍、聚会、家庭出游，随时捕捉美妙瞬间。全向防抖增稳+大广角低机位，带给用户全新的视角来发现自己和这个世界。

搭载小米云台相机，极简组装操作，平衡车秒变地面无人机。合影再也不必麻烦路人；App内预支多种拍摄场景，一键启动；除实时跟拍外，还可以进行轨道拍摄，设定好轨迹，让Plus 沿着预设轨迹拍摄记录，轻松获得专业大片效果。本地TF卡存储1080P图像/视频，可导出进行二次编辑，既可以作为记录美好瞬间的神器，也可以化身专业摄影人士的利器。



九号平衡车Plus 产品图

内置语音音效包

Plus内置语音音效包，数十种告警和提示语音，用户可通过App在线更新和分享音效包。可以通过车体反馈的音效以更快的了解和掌握各项产品功能和正确使用方法，还可以让平衡车载着玫瑰花去替你表白、或是睡前一段小夜曲安抚宝宝情绪，化身智能伙伴。

超长续航，35公里不插电

329Wh超大容量电池组，一次充电足以绕北京二环一周，可以连续行驶30+km，时速可达18Km/h。

车内的42颗锂电池被智能BMS系统严密监控。BMS实时检测每一颗电芯的电压、电流、温度等状态，记录和查询使用情况，可追溯，监控电池老化程度和故障先兆，大幅度降低电池故障，实现报警并保护性停车，为安全骑行护航。

IPX6级锂电池防水设计

IPX6 级锂电池防水全包设计，为保障用户在不同驾驶环境状况下的安全性，整个电池用高韧性的塑胶壳体完全包裹，形成独立密闭的模块，并用螺钉固定锁紧，接缝处均用特殊的橡胶进行粘结和包裹，实现IPX6级防水效果。电池组在设计上符合UL标准要求，更具安全性。

优化底盘排水系统设计，保证了用户在雨天骑行以及坑洼路面泡水骑行状况下的最大安全性。雨天也无惧出行。

扎实的底盘，行驶更稳定从容

Plus延续便携和轻量化的设计。整车底盘采用超轻镁合金，并从工程学角度改良底盘结构腔体设计，承载能力大大提升，载重高达100kg，大个子也能玩转酷玩具。同时，采用FEA技术对整车设计做了等强度结构受力分析校核，让产品在各种恶劣使用条件下更加安全稳定。

绝佳的承载力，超轻的身材，整车延续轻量化设计，重量约16kg，可以直接手提搬运，也可以轻松放入车辆后备箱，作为出行转换代步工具。

11英寸升级防滑胎，适应多种路面环境

采用11 英寸高附着力防滑胎，底盘离地高度相应提高；底盘和脚踏板更加宽敞，站立更加稳当舒适，且电池容量与电机功率均得到提升，可轻松通过减速带等多种复杂路面。加大加宽的PU弹性脚垫有效过滤路面震动，舒适性也更强。

此外，Plus采用减震性能极佳的充气轮胎，轮胎还增加了排水槽设计，增大与地面的摩擦，湿滑路面骑行更具安全性。

车辆重心自适应控制系统 -- 锁车自动保持平衡

Plus采用人体工程学Leansteer