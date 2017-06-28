“视听殿堂级品牌”Roland在上海举办新品发布会

-- 创造Roland新生 重塑美好未来

上海2017年6月30日电 /美通社/ -- 2017年6月29日，由逻兰（上海）电子有限公司主办的“New Roland Press Conference 新 Roland 新闻发布会”在上海虹桥锦江大酒店盛大举行。这是自2017年4月 Roland 在中国的全资子公司重组后首次带来的视听殿堂级的盛宴，由此象征着 Roland 的新生之路。

活动在震撼人心的开场秀下正式拉开序幕。当天出席活动的嘉宾云集，实力派鼓手 Nicholas McBride 为大家带来了 V-Drums 开场演奏，精湛的演出俘获了在场每一位来宾的心，现场气氛热烈。

发布会上，Roland 公司CEO 三木纯一先生亲自上台致辞，介绍了 Roland 自成立之初至今的发展历程。创新是 Roland 公司的核心理念，在40余年的乐器研发历史中，Roland 一直站在科技的前沿，推出了众多对于数码钢琴、电子鼓等新型乐器的诞生产生了重要影响的产品，进而孕育出了EDM及电脑音乐等多种音乐文化。Roland 进入中国市场十余年来，产品受到了专业音乐人的好评。通过进一步扩大在中国市场的投资，以及新成立的针对中国市场的研发团队，Roland 希望今后能够携手合作伙伴和广大音乐爱好者，共同推广具有深厚文化底蕴的中国音乐文化。

发布会紧接着发布了Roland的最新产品和动向，并邀请董舜文、张凯、Alex Hutchings 等各位知名音乐人进行现场演奏，让嘉宾们能够更为直观地感受 Roland产品的魅力所在。

率先登场的是 Roland 的 Aerophone 电吹管。作为一款数码管乐器，它支持包括萨克斯在内的多种管乐器的指法，可以轻松吹奏出很多种乐器的声音，如萨克斯、长笛、二胡等，可以游刃有余地胜任合奏。它是 Roland 独家开发的史无前例的全新产品，自发售以来，在业内带来巨大影响力，为乐器界带来一股新的潮流。同时，Roland 也借此次的发布会表示，今后将会向中国青少年音乐教育市场进军，培养中国年轻一代对于音乐乐器的兴趣爱好，Roland 将以此为目标努力奋斗。



支持传统萨克斯指法、内置50多种音色的 Aerophone AE-10 电吹管

在此次发布会上，Roland 还推出了两款重量级的并且具有代表性的产品。其中之一是在其他同类型乐器品牌中从未出现过的独家研发产品 -- KIYOLA 数码钢琴。此次发布会上的亮相，是在中国的首次面市。这款数码钢琴是由 Roland 和日本高级家具品牌 Karimoku 联合打造的，由匠人运用高级木材手工制作的产品。无论是音色还是外观都极具奢华、大气之风，符合现代高端家居的典雅风格。产品的概念视频以及精彩绝伦的现场演奏都让来宾身深切感受到了 Roland 创造的绝美音色。



日本匠人手工制作、家居完美结合的数码钢琴 Kiyola

而另一款则来自 Roland 旗下的吉他相关品牌 BOSS。BOSS 品牌的吉他效果器经久不衰，常年以来都是全球顶尖吉他手的首选。知名吉他手 Alex Hutchings通 过精湛的吉他演奏演示了最具代表性的音色。今年正逢BOSS单块效果器系列诞生40周年，Roland 会专门发售该系列的周年纪念新产品，这一消息引起了在座很多来宾的强烈兴趣。



BOSS 单块效果器40周年纪念款限量版失真单块 DS-1-4A

作为一个在国内日渐具备影响力的乐器品牌，近年来 Roland 将眼光拉长，通过与业内其他优质品牌的合作创造全新的突破。拥有先端数码技术的 Roland，与在中国具有代表性的钢琴品牌FindPiano 已合作研发出搭载了 Roland 的高品质 SuperNATURAL Piano 音源的数码钢琴。除了合作款数码钢琴的演示，双方代表还在活动现场签署了战略合作协议，希望共同携手，在乐器行业有更大的发展和进步。