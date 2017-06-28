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“视听殿堂级品牌”Roland在上海举办新品发布会

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来源：美通社 2017年6月30日

关键字：美通社

-- 创造Roland新生 重塑美好未来

上海2017年6月30日电 /美通社/ -- 2017年6月29日，由逻兰（上海）电子有限公司主办的“New Roland Press Conference 新 Roland 新闻发布会”在上海虹桥锦江大酒店盛大举行。这是自2017年4月 Roland 在中国的全资子公司重组后首次带来的视听殿堂级的盛宴，由此象征着 Roland 的新生之路。

活动在震撼人心的开场秀下正式拉开序幕。当天出席活动的嘉宾云集，实力派鼓手 Nicholas McBride 为大家带来V-Drums 开场演奏，精湛的演出俘获了在场每一位来宾的心，现场气氛热烈。

发布会上，Roland 公司CEO 三木纯一先生亲自上台致辞，介绍了 Roland 自成立之初至今的发展历程。创新是 Roland 公司的核心理念，在40余年的乐器研发历史中，Roland 一直站在科技的前沿，推出了众多对于数码钢琴、电子鼓等新型乐器的诞生产生了重要影响的产品，进而孕育出了EDM及电脑音乐等多种音乐文化。Roland 进入中国市场十余年来，产品受到了专业音乐人的好评。通过进一步扩大在中国市场的投资，以及新成立的针对中国市场的研发团队，Roland 希望今后能够携手合作伙伴和广大音乐爱好者，共同推广具有深厚文化底蕴的中国音乐文化。

发布会紧接着发布了Roland的最新产品和动向，并邀请董舜文、张凯、Alex Hutchings 等各位知名音乐人进行现场演奏，让嘉宾们能够更为直观地感受 Roland产品的魅力所在。

率先登场的是 Roland 的 Aerophone 电吹管。作为一款数码管乐器，它支持包括萨克斯在内的多种管乐器的指法，可以轻松吹奏出很多种乐器的声音，如萨克斯、长笛、二胡等，可以游刃有余地胜任合奏。它是 Roland 独家开发的史无前例的全新产品，自发售以来，在业内带来巨大影响力，为乐器界带来一股新的潮流。同时，Roland 也借此次的发布会表示，今后将会向中国青少年音乐教育市场进军，培养中国年轻一代对于音乐乐器的兴趣爱好，Roland 将以此为目标努力奋斗。

支持传统萨克斯指法、内置50多种音色的 Aerophone AE-10 电吹管
支持传统萨克斯指法、内置50多种音色的 Aerophone AE-10 电吹管

在此次发布会上，Roland 还推出了两款重量级的并且具有代表性的产品其中之一是在其他同类型乐器品牌中从未出现过的独家研发产品 -- KIYOLA 数码钢琴。此次发布会上的亮相，是在中国的首次面市。这款数码钢琴是由 Roland 和日本高级家具品牌 Karimoku 联合打造的由匠人运用高级木材手工制作的产品。无论是音色还是外观都极具奢华、大气之风，符合现代高端家居的典雅风格。产品的概念视频以及精彩绝伦的现场演奏都让来宾身深切感受到了 Roland 创造的绝美音色。

日本匠人手工制作、家居完美结合的数码钢琴 Kiyola
日本匠人手工制作、家居完美结合的数码钢琴 Kiyola

而另一款则自 Roland 旗下的吉他相关品牌 BOSS。BOSS 品牌的吉他效果器经久不衰，常年以来都是全球顶尖吉他手的首选。知名吉他手 Alex Hutchings通 过精湛的吉他演奏演示了最具代表性的音色。今年正逢BOSS单块效果器系列诞生40周年，Roland 会专门发售该系列的周年纪念新产品，这一消息引起了在座很多来宾的强烈兴趣。

BOSS 单块效果器40周年纪念款限量版失真单块 DS-1-4A
BOSS 单块效果器40周年纪念款限量版失真单块 DS-1-4A

作为一个在国内日渐具备影响力的乐器品牌，近年来 Roland 将眼光拉长，通过与业内其他优质品牌的合作创造全新的突破。拥有先端数码技术的 Roland，与在中国具有代表性的钢琴品牌FindPiano 已合作研发出搭载了 Roland 的高品质 SuperNATURAL Piano 音源的数码钢琴。除了合作款数码钢琴的演示，双方代表还在活动现场签署了战略合作协议，希望共同携手，在乐器行业有更大的发展和进步。

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