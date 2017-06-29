车盒子发布“车妹妹”车载硬件，解决开车用手机问题

深圳2017年6月30日电 /美通社/ -- 6月28日下午，车盒子科技正式对外发布推出“车妹妹”车载智能硬件，解决用户开车用手机的问题，让用户升级驾驶体验的同时实现安全、高效、愉悦的出行。

此次“车盒子科技新品发布会”活动的确要在车联网界“搞事情”，活动现场除了车盒子科技创始人吴明晖先生，还吸引了腾讯云行业方案总经理、车联网行业专家郑立鹏先生、广东省汽车用品商会秘书长王会明先生等主要嘉宾，同时也吸引了车载电子界、汽车用品渠道商等200多位专业人士莅临现场。

车妹妹新品发布

创始人吴明晖先生主要讲述了创立这个车妹妹产品的初心和想法。

吴明晖是个开车的狂热者，自认开车技术极佳的他一次开车接女儿，他顺手拿起电话看微信，结果险些发生事故。女儿当场闹起了脾气：爸爸，你如果以后开车玩手机就不坐你的车了。

据调研数据显示，曾有开车使用手机现象的驾驶者，在英国约占比31%，在中国高达80%；开车时因看手机而引发事故的概率比普通驾驶情况下高出23倍。“车妹妹”就是为解决这个问题而生。



车盒子科技创始人 吴明晖先生

车盒子成立两年来，吴明晖找了很多同类型产品进行测试，体验都不是太好，因此他们推出了自己的产品。开车不用手机是很难的，哪怕是开特斯拉的车，许多司机还是用手机导航，要听音乐的时候，还是用手机播放音乐，一切的信息源都在手机上。

“车妹妹”就是解决开车用手机问题的一款产品。

车盒子联合创始人Kevin讲到，在开车过程中打电话、听音乐，手机是最好的载体，但大部分存量的汽车跟手机体验是割裂的。如何在开车中更好地使用手机？“车妹妹”想做的，是解决2亿人开车用手机的问题。

“车妹妹”是由三个硬件和软件组成，将手机跟汽车完美融合在一起，让人在车内更安全地使用手机上的功能而不触碰到手机。

“车妹妹”同时也带来了车内音质的大幅提升，他们找来飞利浦调音师专业精校音效，使用最新的蓝牙4.2技术和德州仪器发烧级32位先进的DSP芯片，将音质进行细致处理。市场上大部分汽车的音响只有高中低3段音频的调节，车妹妹经过DSP音效主机处理后可以达到31段，保证了车妹妹的声音还原度。

专利技术方面，他们拿下了9项发明专利，还通过了美国的FCC和欧盟的CE认证。



车盒子科技总经理 陈进

总经理陈进提到，车盒子的产品有两点值得关注。第一，它是全球第一款可以打蓝牙电话的DSP；第二，它通过创新降低了驾驶者的行车安全风险，同时提升了跟驾驶者同乘一辆车的乘客安全。

行业助力 共同探讨车联网发展趋势

腾讯云行业方案总经理郑立鹏先生主要分享腾讯云如何赋能车联网，腾讯如何从连接、云化、智能上来帮助合作伙伴。腾讯推出车王卡车联网产品，提供整套云的解决方案，把数据都存储起来，通过语音，让你可以像钢铁侠一样命令你的车，语音是最自然安全的交互方式。

广东省汽车用品商会秘书长王秘书长主要分享了车联网的发展趋势，从端、管、云三个方面讲了车联网接下来的发展趋势。端就是硬件，就像车盒子科技这些专注做车载产品的公司；管就是网络。目前来说，在“管”这一端还没有很好地解决，联通、移动、电信在流量支付上还是比较高；云端这一块大家已经做得非常完善，但王秘书长还是希望更多的车联网应用型内容被开发出来。

战略签约，开启合伙人计划



车盒子科技合作伙伴签约仪式

发布会现场，车盒子的产品吸引了众多合作伙伴。

马来西亚亚洲工业科技、星河互联、机器时代、音乐大师、腾飞汽车影音、捷和二手车、广东省汽车用品商会都派出了代表负责人到了现场，并参与了签约仪式。

随着越来越多的客户加入，而车盒子科技也秉承着开放共赢的合作理念，期待与更多合作伙伴共谋发展、共图未来。