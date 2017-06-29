北京2017年6月30日电 /美通社/ -- 近日，随着全国铺设分公司体系进程加快，互联网智能锁行业先行者果加，全面开启了重运营模式，以推进果加服务标准化进程。果加推行原厂服务，组建自有的售前和售后服务团队，服务工程师全部经过标准化培训，持证上岗。这一系列服务规范措施的快速落地标志着果加服务综合布局的进一步升级。果加正以服务为切入点，率先打破行业同质化竞争桎梏。





果加重运营模式开启，打破行业同质化竞争桎梏

互联网智能锁行业技术壁垒不再，服务是核心竞争力

随着各项政策的利好导向、资本的涌入和房企的入场，长租公寓在一线城市发展火热，在二三线城市也如雨后春笋般涌现，这使得长租公寓市场竞争日益激烈。公寓市场已经从最初的拼体量和拼价格，跨越到了围绕服务的品牌核心价值的比拼。长租公寓领域相互间的竞争，也使业界对互联网智能锁等硬件铺设、运营、管理、成本管控以及住户满意度越来越予以重视。

互联网智能锁作为智能公寓的“入口级”产品，市场需求量大，新兴互联网智能锁品牌大量涌入，产品同质化严重。作为行业先行者，果加认为，互联网智能锁行业技术壁垒已被打破，服务才是避免同质化竞争的出路。运营模式的创新转变，服务呈现提档升级的多元化发展态势以及管理的专业化要求进一步提升，是现阶段行业竞争下提升核心竞争力的有效举措。

果加推行原厂服务，严控服务标准化

果加采取全国分公司体系，建立了区域运维圈，提升了服务响应时效。同时，果加在各地分公司组建自有团队，实行售前和售后分工，专人专岗为区域客户提供更加专业的售前咨询、安装运维、售后等一站式服务。

果加建立了一套严格的服务管理体系，严把服务质量。每位服务工程师正式上岗前，要经过软硬件技术、操作流程、标准规范等内容培训。培训结束后，每位服务工程师需通过考核持证上岗。同时果加远程回访中心会定期回访客户，对服务完成度、服务时效、服务质量等内容进行满意度评分。

作为互联网智能锁行业先行者，果加智能坚持为用户提供可靠产品与优质服务。目前，果加已经与自如、途家、小猪、万科、绿地等TOP企业合作，并赢得认可。未来，果加还将持续升级远程服务中心，建设区域备件库，完善服务链，提高服务效率，为果加智能客户提供优质体验。