震坤行ERP系统全新升级，S/4 HANA正式上线

上海2017年6月30日电 /美通社/ -- 2017年7月1日对于震坤行而言是一个非常重要的日子，这一天，震坤行SAP[1]系统全新升级后的 S/4 HANA 系统将正式发布，全面投入使用。



客服合影

在高速发展的移动互联网时代，一个好的企业应用产品必须具备简单和直接的特点，展现给用户的内容需要简洁明了，过滤掉多余的信息，简化业务流程，提高用户体验。

震坤行为什么要升级 S/4HANA 系统

S/4（S代表Simple，4代表第四代）HANA 系统是 SAP 划时代的产品，拥有着简洁的内存数据库架构，它的重要性超出了以往任何一个产品。

震坤行连续十余年业绩持续增长，公司产品品类与业务量不断增加，整体产品线高速发展，现已拥有25条产品线超过30万种产品；在线智能仓储系统亦获得良好口碑，用户数量呈倍数增长。

为了进一步满足客户需求，提升用户体验，这就要求我们不断优化升级公司运营系统，支持销售和服务工作，完成更多跨平台对接，进一步实现B2B 行业标准化和透明化，解决客户一站式采购需求，降低制造业成本。



客服办公室

震坤行为此做出的努力

由 S/4 HANA 系统可见，无论对于 SAP 还是企业而言，简单易用和高效便捷变成了新一代产品追求的目标。

为了确保该系统在2017年7月1日全面对外发布，震坤行从2017年1月开始了大量的市场调研。分析总结该系统的功能及优越性，通过大半年时间不断地研究探索，整合各类资源，通过IT、运营、仓储管理等一系列支持，对现有系统的整体升级，为了使新系统良好的适配震坤行现有的整体运营产线，震坤行客服、采购、仓储及物流等部门进行了长达一个月的封闭式培训。

培训期间，所有业务人员连续加班加点，每周工作长达一百多个小时，除了对新系统的培训与了解，还要完成日常运维工作，积极配合开发人员，确保新系统上线后正常顺利地运行。



总仓办公室

系统升级后的优势

升级后的 S/4 HANA 系统，运用其强大的系统架构、高效的数据计算、存储及查询能力，可以更加便捷地为企业大数据服务，从而加速公司对 MRO 物料的整合，高效地开展所有公司相关业务，提升震坤行客户的用户体验。

此外，S/4 HANA 整合了公司所有运营系统，其中除了SAP自身管理的采购、销售、财务及仓库业务系统模块、还包含了平台数据系统 (BI)、物流管理系统 (TMS)、ESP 企业服务平台、微信、云采购 (CRM) 系统等，真正实现了系统流程全程高效自动化和集成化；同时进一步打通供需上下游，重新梳理公司相关业务，降低了管理成本，提高了公司自身的供应链效率，为公司未来的飞速发展打下了坚实的系统平台基础。

借助 S/4 HANA 系统更快、更具时效性的数据加载及处理能力，简化公司复杂业务流程，客户下单后，相关订单等业务请求将即时通过企业数据服务总线 (ESB) 分配至对应系统，使客户得到更加高效的服务及更好的用户体验。

未来发展

震坤行发展至今，坚持以“不说谎”、“不作假”，作为“为客户利益全力以赴”的价值观，基于“开放，合作”的理念，致力于一站式MRO工业用品超市的打造。在发展同时及时总结经验、修正不足、完善优化运营系统，不断提高供应链效率，降低制造业成本，共同服务于先进制造业。