沃威沃获2700万英镑欣克利角C核电站水处理合同

该公司将为欣克利角C核电站提供冷却水进水口筛滤系统

蒙特利尔2017年6月30日电 /美通社/ -- Ovivo Inc.（沃威沃）通过旗下全资子公司Ovivo UK Limited赢得EDF Energy价值超过2700万英镑的重大合同，为将在萨默塞特郡新建的3200兆瓦(MW)欣克利角C (Hinkley Point C)核电站提供冷却水进水口筛滤系统。该项目是1987年以来英国批准兴建的第一个核电站项目。

通过其传统品牌

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Ovivo 将提供一套完整的冷却水进水口筛滤系统，每秒水处理量超过 191 立方米，这些水将用于冷却发电蒸汽循环和核反应堆服务。这些筛滤设备的主要设计工作将在 Ovivo 的科尔切斯特办事处完成，而制造工作则在英国多个已通过批准的生产设施里进行。

工作范围包括4台滚筒筛、4台无框双流带形筛、20台拦污筛、20台齿耙清污机、12台管道内碎片过滤器和所有辅助部件的设计、建造与交付，以及对安装调试的技术支持。一旦安装完成，该项目的滚筒筛将成为全球同类最大的筛滤装置，直径27米（88.6英尺），宽6.84米（22.5英尺），比规格排名第二的滚筒筛大30%左右。

Ovivo总裁兼首席执行官马克-巴比欧(Marc Barbeau)表示：“我们很高兴能被EDF Energy选为他们的独家海水过滤系统供应商。我们与英国的核电站行业长期保持合作，有机会参与该国新一代核电站的建设让我们非常自豪。”

Ovivo Inc.简介

Ovivo是一家全球性的水处理设备、技术和系统供应商，致力于生产最纯净的水并攻克最具挑战性的废水处理问题。Ovivo是一个强大的全球性品牌，拥有全球知名商标、专有产品、先进技术和广泛的系统集成专业知识，在水处理行业已积累了150多年的丰富经验。从常规水处理到高科技水处理，该公司为工业和市政市场提供各类解决方案，并通过广泛部署在世界各地的设备，为客户提供零部件和服务。Ovivo以创新推动行业的不断发展，提供低成本且节能环保的水处理解决方案。

Ovivo由SKion Water International GmbH和Caisse de dépôt et placement du Québec所有，在全球超过15个国家运营一个一体化全球平台，旗下800名员工都是水处理方面的世界专家。详情请访问该公司网站：http://www.ovivowater.com/。