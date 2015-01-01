中国洛客众创平台打造共享设计新生态

北京2017年7月1日电 /美通社/ -- 6月30日，由中国第一个共享设计平台 -- 洛客（LKKER）主办的“2017洛客大会暨全球创新设计大会”（英文全称LKKER Conference 2017 & Global Innovation Design Conference）在中国宁波举行，来自腾讯、微软、Airbnb等互联网企业大咖以及世界级设计大师黑川雅之共同探讨共享经济环境下的“共享设计”商业模式。大会以强大的连接力将企业、设计师、用户联结在一起，汇聚全球优质创新资源，打通创新设计与传统制造业的“任督二脉”，让想象力的价值得以充分发挥。

在共享经济的发展趋势下，洛客在设计行业率先提出“共享设计”的概念。“共享设计”即以设计为核心驱动，通过将需求、人、物无限连接，基于想象力资源的共享，在CBD模式的基础构架之上，无限延伸到各个领域，形成的基于需求去创造产品的生态。

当技术和管理成为智能机器人的标配技能，意味想象力时代的到来。人工智能再先进，终究无法超越人的审美，无法超越人的想象力，无法超越每一个人呼之欲出的创造能动性，人们有更多的时间参与到创造，每一个用户也就是每一个人都在打造属于自己的创新和价值，产生的即是想象力经济。想象力经济通过创新设计让我们的生活产生了新的价值和可能。消费升级是用户想象力的升级，万物互联让产品有了想象力，让所有产品都可以互通互联，最后引发渠道革命，形成想象力渠道。洛客认为，未来工业互联网时代将是以想象力为核心的时代。

洛客的发展使命是让每个人都享受到“共享设计”的价值。作为一个产品创新的共享设计平台，洛客以共享创新力的模式聚合了优质设计师与海量用户进行众创，以产品设计及创新生态服务于企业和创客，更优质、更高效、更开放地创造好产品。