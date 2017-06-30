捷德为DOCOMO提供eSIM管理解决方案

-推出全球首款支持eSIM的Android平板电脑

德国慕尼黑2017年7月3日电 /美通社/ -- 2017年6月29日，捷德宣布为日本领先移动网络运营商NTT DOCOMO提供eSIM管理解决方案，随即世界首款向消费者推出的采用嵌入式SIM（eSIM）的Android平板电脑问世。这款Android平板电脑是全球首个大众市场产品，可让客户从GSMA eSIM管理技术中获益。



Docomo eSIM Android Tablet

启用eSIM的设备使销售点（PoS）的销售处理过程更加顺利、快捷和简单，因为用户不必再将传统SIM卡插入其设备，从而增强了整体用户体验。捷德eSIM管理平台AirOn是符合GSMA RSP（Remote SIM Provisioning）第2阶段的解决方案，与DOCOMO的后台系统相连。

捷德CEO Carsten Ahrens表示：“这次产品解决方案的推出是捷德和整个电信行业迈出的重要一步。“这表明，我们对eSIM管理技术的投资将会为消费者带来成果，因为他们现在可以从这种用户友好的技术中获益。”

在制造过程中，与RSP兼容的SIM卡就已集成到平板设备中。顾客在DOCOMO零售店购买平板电脑时，可以通过扫描设备外包装上面的条形码就立即完成与DOCOMO后台系统的连接。所有客户要做的只是打开平板电脑，并按照几个安装步骤，瞬间就可实现上网连接。而在后台，捷德的AirOn服务将自动将DOCOMO的eSIM配置文件加载到SIM卡上。

捷德的eSIM平台基于第二版GSMA RSP规范，可以满足消费者设备的特定需求，如用户希望确定哪些配置文件应该可用并且易于激活，届时集成的用户界面就可处理最终用户请求并启动eSIM配置文件下载。由此可见，捷德为设备供应商提供的所需软件，大大缩短了支持eSIM设备的上市时间。