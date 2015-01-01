“互联网+”时代下ERP升级，你的旧数据拖后腿了吗？

ERP的产生是顺应时代发展需要的，是管理集成创新，集信息技术与先进管理思想于一身，是企业在信息时代生存、发展的基石。

ERP的产生是顺应时代发展需要的，是管理集成创新，集信息技术与先进管理思想于一身，是企业在信息时代生存、发展的基石。在“互联网+”新时代下，越来越多的企业面临着ERP系统替换或扩展的问题，而现有ERP系统中有效数据的维护，对ERP系统切换、扩展以及新系统正常运行有着重要影响。数据迁移稍有不慎，便会造成新系统不能正常运行，而迁移过多垃圾数据，将有可能使新ERP系统运行缓慢、甚至瘫痪。本文主要从两个方面阐述ERP升级的情况，一是ERP内部版本或品牌升级;二是外部功能扩展，这里以与MES系统连接为例。

1.ERP内部版本或品牌升级

在进行新旧ERP系统替换的过程中，企业CIO除了要对新ERP系统进行项目需求、规划、实施、解决用户应用习惯以及开发相关接口外，还要认真考虑历史数据的导入问题。尤其是在现有ERP系统运行已达数年，积累了海量数据的情形下，CIO们更需要仔细衡量历史数据的有效性、对新系统的影响以及思考数据迁移的方法。这决不仅仅是异构数据库、不同存储设备之间数据迁移那么简单，它更像是对以前ERP数据以及ERP业务流程的重新审视和考核。

对于传统数据迁移或数据库更替问题，企业CIO或数据库开发维护人员考虑得更多的是数据迁移的完整性和可靠性，但是对于ERP替换过程中的数据迁移而言，保持数据的完整性却是大忌。因为新旧ERP系统替换过程中，历史数据的迁移绝对不是孤立存在的。它虽然看似一个简单的数据库更替问题，但是，它涉及到从一个ERP系统到另一个ERP系统，从一个应用模式转向另一个应用模式的转变，这更多的是ERP本身的问题。

对于ERP替换过程中的历史数据，并不是所有的数据都可以平滑过渡到新的ERP系统之中，尤其是对不同厂商的ERP系统替换，原有数据的利用率非常低。因此企业和实施顾问更应该关注数据的有效性，即搞清到底哪些数据对于新系统功能模块来说是有用的。

其次，新系统自动生成，是指在ERP系统切换后，通过新ERP系统的相关功能，或为此专门开发的配套程序生成所需要的数据。这种方法通常需要根据已经迁移到新系统中的数据来生成所需的信息。其实施的前提是，这些数据能够通过其它数据产生。

对于工具迁移而言，首先，各家ERP厂商多提供自主开发的迁移工具。以SNP为例，SNP Transformation Backbone是世界首个用于自动分析和实施IT系统转变的标准化软件解决方案，实现了端到端的系统转变，任何系统间均能适用。此外，SNP Transformation Backbone软件出色的表现和使用中几乎零宕机时间的记录为SNP在全球赢得了4000多位客户以及成功经验。

SNP作为企业IT转型专家，已在全球6000多个项目中积累深厚经验, 为人熟知的案例如：惠普HP拆分，全球化工巨头陶氏化学(Dow Chemical)及杜邦(DuPont)合并，全球谷物营养早餐制造商家乐氏(Kellogg’s)迁移到亚马逊云等。

其次，SAP，微软、ORACLE、IBM等软件巨头都提供相应数据迁移工具，还有很多第三方公司开发的工具，如Ascential Software公司的DataStage。这些工具可以从多个不同的业务系统，多个平台的数据源中抽取数据，完成转换和清洗，装载到各种系统里。

而在实际ERP数据迁移过程中，同时采用通过工具迁移和手工录入方式可能更为合理，即少量数据通过手工导入，大量数据通过工具迁移。比如对于仓库中上千种物料，通过工具迁移更为合适;而对于少量数据导入，如果还通过工具迁移，迁移的准确性肯定需要手工盘点来判断，如果之间出现误差，相关工作人员会再重新进行盘点或重新手工导入数据，其带来的繁琐程度大大超过直接录入。

在对旧ERP系统数据迁移完成后，用户还需要对迁移后的数据进行校验。而检验的指标应包括数据的准确性、有效性、一致性三部分。对于数据检验，用户可以自己编写一些小软件，按业务流程和相关数据进行模拟，看最后的数据结果和报表结果是否正确。

2.ERP与MES的连接

MES是近年来迅速发展、面向车间层的生产管理技术与实时信息系统，它是实施企业敏捷制造战略、实现车间生产敏捷化的基本技术手段。它处于企业的计划层和控制层的中间部分——执行层，能够解决传统ERP无法解决的问题。MES系统是一个以排产为核心的、功能上很完整的生产管理系统，它所需要的所有基础数据都可以在MES系统内部生成和维护。如果企业用户将MES系统与ERP系统同时使用，这两个软件在数据上和功能上的连通将会给企业带来最大的效益。那么，如何连通ERP与MES呢?

1)物料需求计划

MES系统提供的物料需求计划与传统BOM提供的物料需求计划有本质的不同。第一，它本身满足生产能力限制、多种生产约束条件和优化排产提高工作效率的要求。第二，它有详细到分钟的时间信息。这个数据提供给ERP可以极大提高采购和库存模块的管理水准。

采购模块：MES精确的物料需求计划是采购工作的重要基础，与采购模块原有的采购提前期、供应商资料、价格管理联系在一起，可以让企业得到更加精确和优化的采购计划。这个采购计划将可以直接降低生产原料的库存。

库存模块：MES的详细物料需求计划在ERP模块中将可以直接生成库存出入库单据，单据上有品种、数量、时间、计划号等详细信息，极大降低库存模块的工作量，也提高了库存的计划精度，让库存管理更加科学和规范。

2)产成品产出计划

MES系统的物料计划同时生成需求和产出计划。MES的产成品产出计划的特点与需求计划同样满足多种约束并且精确到分钟，企业可以以此制定详细和精确的销售计划，运输计划等，对提高这些模块的水准意义重大。

另外，MES强大的生产决策支持功能，可以让销售人员在最短时间内得到在什么时间可以完成哪些生产，企业的生产能力是否可以接受某张订单这样的信息，把销售工作与企业的生产能力直接联系在一起。

3)成本计划、成本分摊数据

MES系统根据生产作业计划以及物料成本和单位时间的资源成本，自动生成生产成本计划。MES系统还可以根据实际生产执行数据把成本分摊到每道工序，得到实际的发生成本。这些信息一起传递给财务模块，可以完善财务的成本管理功能。

4)细作业计划(工序计划)与人事工资、设备管理、质量管理

由于MES产生详细的作业计划或者工序计划，并因此产生生产资源的计划，而每道工序包含丰富的信息，可以与一定的人员、工资管理相联系;也可以与设备、班组等资源相联系;还可以与质量管理等相联系。有了作业计划，就可以完善ERP对这些模块的管理。具体功能和方式还要与实际用户的需求和ERP软件联系起来。

MES系统只需要从ERP获得比较简单的基础数据，就可以提供给ERP很多很关键的信息。而这些信息原来一直缺少，可以帮助ERP在采购、销售、成本、设备、质量、领导查询等功能上取得很大改进，提高ERP系统的管理水平。

对于ERP系统升级与扩展，决不是简单的数据移植，这其中存在很多风险，稍有不慎就会ERP系统升级失败。因此，首先要将企业决策人列为项目负责人。其次，要了解和明确企业的业务需求，选择合适的升级转换切入点。第三，要有详细的升级计划(初始调研、培训、实施、验收等)。最后，要有采用严格的项目考核，激励机制。