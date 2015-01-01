ACS2017携手马瑞利亚太区CIO方志强，全方位探索汽车零部件信息化

作为FCA 的一部分，全球性汽车系统和部件供应商，马瑞利的使命是将质量、有竞争力的价格、先进技术与多功能性结合在一起，使得最终用户能够以具有竞争力的价格获得关键技术。

马瑞利是 1919 年创立于意大利的一家全球性公司，公司致力于设计和生产用于汽车领域的高科技系统和部件，公司总部位于意大利，公司2016 年营业额为 79 亿欧元，拥有约 4.3 万名员工，86 个生产基地，12 个研发中心，集团在19 个国家设有分支机构，马瑞利为欧洲、北美和南美州以及亚洲的主要汽车制造商供货。

作为FCA 的一部分，全球性汽车系统和部件供应商，马瑞利的使命是将质量、有竞争力的价格、先进技术与多功能性结合在一起，使得最终用户能够以具有竞争力的价格获得关键技术。ACS2017为积极推动汽车全产业链信息化发展，特邀请马瑞利亚太区CIO方志强，与与会者共同分享大数据与智能制造!

一、多方位联动，信息技术优越

回顾马瑞利中国20年的发展历程，信息通信技术(ICT)部门和业务部门合作越来越紧密。ICT部门的角色也从传统的软硬件维护转变为将IT和业务紧密结合，推动业务发展变革。BPM、PLM、EDI、EAM、ERP 和MES等项目的实施落地，都是ICT助力公司发展的实例。

随着信息技术的发展，大数据、云计算、移动互联、物联网等新技术也在逐步进入日常工作生。未来马瑞利ICT部门也会在这些新的领域发力，如互联网安全、数字化制造、车联网、移动应用和工业大数据等。ICT部门积极提出具有成本效益的创新解决方案，通过数字化能力，促进业务发展，并最终带来马瑞利的盈利增长。

ACS2017携手马瑞利亚太区CIO方志强将给我们带来不一样的汽车零部件信息化建设分享，更多领域信息化精彩内容尽在会议现场!等待你的加入!

二、关于ACS2017

为进一步促进信息化技术在汽车产业的应用，由勤哲传媒发起，邀请国内外知名汽车协会共同组织策划的“中国汽车CIO峰会”(www.acssummit.com)将于2017年10月25-26日在上海举办，本次论坛以“互联网+时代的汽车全产业链信息化解决方案”为主题。ACS2017将重点关注大数据、云计算、物联网、智能制造、最新IT管理软件等新一代信息技术在汽车行业的应用发展，共同推动行业进步，论坛同期将设有精品展示区、精品茶歇洽谈、精彩名片速递和“一对一”媒体专访等活动，进一步促进行业人士的交流与合作。