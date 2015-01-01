共创云端生态共赢科技未来

云和虚拟化其实是共享IT资源，通过软硬件结合的方式，提供不同品种IT资源满足不同需求用户。而软与硬应当如何有机结合，如何才能为不同的企业用户提供适当的虚拟化产品。

云和虚拟化其实是共享IT资源，通过软硬件结合的方式，提供不同品种IT资源满足不同需求用户。而软与硬应当如何有机结合，如何才能为不同的企业用户提供适当的虚拟化产品。英特尔与易思捷共同举办的“共创云端生态共赢科技未来2017虚拟化+生态大会”向我们进行了生动的阐述：

所有人都知道云和虚拟化是大势所趋，与共享交通同样，它其实是共享IT资源。我们都知道共享交通有共享大巴、共享汽车和共享单车，不同品种满足不同需求用户，共享IT资源也不例外，易思捷有三款产品，即服务器虚拟化，面向中小型企业用户的内部IT资源共享,主打线下覆盖率。易思捷的管理平台面向大中型企业内部私有云和混合云，主打VMware和微软hyper-v用户的最佳云平台选择，后续将以此为定位展开一系列的市场活动;同时也将与某服务器厂商及知名IDC联合合作托管云。桌面虚拟化，此类产品较多，有开源的软件也有定制化软件。为了加速办公领域桌面共享，易思捷与英特尔携手推出免费桌面虚拟化产品，由英特尔定义硬件标准，易思捷负责软件开发和社区运营，联合业界组成虚拟化+生态。

北京易思捷信息技术有限公司CEO杨炳富认为这就是IT资源的共享，类似于交通体系一样，只是呈现的模式不同。每个企业根据其自身的人力财力以及应用方面考虑进行选择。公有云就类似大巴车，省钱省力;私有云需要的财力要大一些，但它的个性化以及私密性更强;当然也可以根据情况混合使用。目前市场的重点在服务器虚拟化和私有云的使用，正是百花齐放、百家争鸣的时代，只要能找准自己的定位，一定可以在行业内独树一帜。

英特尔相关负责人表示：虚拟化是一种方向，客户需要像用水一样简单的使用虚拟化，将原来硬件配置的问题全部交由虚拟化即可解决;而业界发展过程中硬件的资源最大化的有效利用是虚拟化技术的看家绝技。之前客户无法接受虚拟化，他们觉得无法得到安全保障，而通过这十年的发展，此技术已成熟并能给客户更多保障。随着国家政策的支持，国产技术和口牌也将越来越红火。

用河北云晖信息科技有限公司总经理彭云海的话来总结就是：易思捷是国内专业的虚拟化厂商，英特尔是最大的芯片以及硬件厂商，他们的合作属于强强联合，期待双方在合作中充分发挥各自的优势，为我们在产品、理念和市场策略方面带来更多创新思路。