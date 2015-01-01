2017年可信云大会亮点抢先读——金融云专场重磅推出

近年来，随着技术的不断发展和演进，我国云计算技术已经相对成熟，从虚拟化平台、云平台过渡到应用容器时代，为银行业应用云计算架构打下良好技术基础。

近年来，随着技术的不断发展和演进，我国云计算技术已经相对成熟，从虚拟化平台、云平台过渡到应用容器时代，为银行业应用云计算架构打下良好技术基础。

伴随着国家“互联网+”政策的落地，我国政府已明确了大力发展公共云计算服务的主要工作任务，提出“探索推进互联网金融云服务平台建设”，支持金融企业与云计算技术提供商合作开展金融公共云服务，鼓励各金融机构利用云计算、移动互联网、大数据等技术手段，加快金融产品和服务创新。

与此同时，金融行业“互联网+”战略步伐也在不断加快，各大金融行业监管机构相继发布了相关指导意见。在银监会发布的《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见(征求意见稿)》中，明确提出要积极开展云计算架构规划，主动和稳步实施架构迁移;而人民银行发布的《中国金融业信息技术“十三五”发展规划》，则要求落实推动新技术应用，促进金融创新发展，稳步推进系统架构和云计算技术应用研究。

2017年7月25日-26日，由工业和信息化部指导，中国信息通信研究院、中国通信标准化协会主办的“2017年可信云大会”将在北京国际会议中心举行。大会同期，为了更好地推动金融行业云计算产业发展，探索金融机构在云端的部署实践及安全等问题，“金融云行业分论坛”将于7月25日下午召开。本次论坛得到了政、产、学、研各界代表的大力支持和参与，届时将有来自中国信息通信研究院、中国银联、恒丰银行，以及华云数据、青藤云、网宿科技的技术精英联袂演讲，演讲内容包括行业发展动态、前沿技术、标准制定、应用热点等。

可信云大会是通信行业规模最大、影响范围最广的云计算主题活动，迄今已成功举办三届，每年会上达成的共识均成为行业的风向标。2017年可信云大会将正式发布第八批通过可信云评估的服务名单、通报可信云云主机分级结果、为云计算保险投保企业及通过混合云评估和超融合的企业颁发证书。此外，还将揭晓2017可信云服务奖和技术创新奖、首届可信云用户奖。大会期间还将介绍可信云在政务、视频、金融、等重点行业的应用情况。

无论你是金融云的实践者、领航者还是观望者，想要了解金融云发展的更多内容，快来2017年可信云大会的金融云分论坛吧，众多专家将带来深度剖析，万事俱备，只等你参与!