IT风险与保险论坛7月召开把脉IT风险管理体系

当前，随着互联网、IT、数据的广泛应用，云计算、大数据、数据中心、CDN等产业面临的风险日益严峻。

当前，随着互联网、IT、数据的广泛应用，云计算、大数据、数据中心、CDN等产业面临的风险日益严峻。2017年，部分知名云计算与数据中心服务商相继出现了多起网络中断、数据丢失等风险事件，导致大量IT用户受到影响，IT风险管理已经成为整个互联网产业重要的痛点之一。

全球互联网治理委员会在2016年10月已对企业应部署IT保险做出相应说明，与此同时，我国政府已将网络安全和IT风险防范列为重点关注对象，正在积极完善相关法律保护，加强监管，以保障网络安全，维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。由全国人民代表大会常务委员会制定的《中华人民共和国网络安全法》已于2017年6月1日起正式施行。

为了落实习近平总书记网络安全观的重要思想，立足防范风险的前提，由云计算CEO高层沙龙主办的“IT风险管理与保险论坛”将于7月25日在北京国际会议中心召开。本次论坛中国信息通信研究院和中国保险学会联合主办，云计算CEO高层沙龙承办，联合业内高层，共同商讨IT风险管理体系构建的关键点，通过行业跨界合作发挥保险风险补偿和社会管理的功能，探索事前防范和事后恢复，并通过论坛让大众深入了解IT保险的核心服务内容，借助IT保险助力IT风险管理体系建设。

“IT风险管理与保险论坛”是云计算CEO高层沙龙组织的第二次高端品牌活动。沙龙关注云计算技术和产业，旨在打造良性的云计算生态体系、构建和谐、健康的竞争环境、解决云服务互联互通、降低云服务风险，，交流最新技术和产业发展趋势，对当年热点话题进行讨论。沙龙于2017年4月19日成立，同期举办了“第一届全球云计算CEO论坛”，共有50余位来自国内外的知名云计算服务商、厂商及产业链各环节的高层领导列席。