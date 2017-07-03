上海2017年7月3日电 /美通社/ -- 2017年6月29日，由领思国际（PTP Internatinal ）主办的第二届全球虚拟现实与增强现实中国峰会于上海盛大开幕。本次峰会的颁奖典礼上，博彦科技荣获2017年度VRAR最佳建筑行业应用奖。



博彦科技荣获2017年度VRAR最佳建筑行业应用奖

本次峰会与行业应用展览同期举行，500 多位来自20 多个国家的高层代表出席峰会，他们是来自全球VR/AR领域的重量级高科技公司和创业新秀，涵盖VRAR整个生态链。2000+专业观众和200+虚拟/增强现实产业链的优秀公司齐聚一堂，共享这一年一度的VRAR饕餮盛宴。2016年是VR元年，VR成为全球范围内的火爆话题，2017年将是VR生态初步成型的一年，据会议主办方数据预测显示，到2020年，全球VRAR收入将从2016年的52亿美元上升到1620亿美元。来自微软大中华区的CTO徐明强博士在本次峰会上向来自全球的来宾们展示了微软HoloLens黑科技带来的行业变革。博彦科技作为微软金牌合作伙伴，同时带来的“混合现实行业方案”也成为本次峰会的亮点。博彦科技战略客户事业部的混合现实智慧城市，混合现实智慧建筑，混合现实家装等方案的展示，让与会的来宾与观众充分体验了混合现实给传统行业带来的变革和巨大的商业价值。



VRAR峰会颁奖典礼现场

博彦科技的智慧城市规划解决方案利用最新的混合现实技术结合无人机、摄像头及众多传感器采集城市运行过程中的多种数据，并将各种数据以3D沙盘方式呈现给城市管理者。同时利用人工智能技术让城市规划者在三维沙盘上进行模拟操作并预测执行后的影响。

博彦科技的智慧建筑解决方案通过将混合现实技术与物联网相结合，实现了非常直观的可移动实时交互式数据监控和智慧建筑的实时管控，包括出入人数统计和流量预警，电梯管理系统和电梯检修，火情预警系统和准确定位，能耗数据报表分析和展示，灯控、温控，能耗系统管控等。

博彦科技的混合现实家装方案，把家装带回家，让梦想改造家。利用HoloLens对空间的测量和感知，以及虚拟物体和现实环境的叠加，把设计装修一键部署到实际的房间，并可根据需要实时更换，与设计师同步交互，让图纸和方案零距离，设计师和业主零距离，家具和房屋零距离。提高了家装效率，避免了不必要的返工和家装浪费，让家装不再留遗憾。

博彦科技自1995年成立以来与微软建立了22年的战略合作伙伴关系，双方建立了深度的信任和360度全方位立体合作。博彦科技作为微软金牌合作伙伴和Cloud ISV, 在云、大数据、物联网、人工智能、混合现实等领域都进行着深度的合作，共同在数字化转型和产业升级的技术潮流中飞速发展。