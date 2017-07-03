为ARVR设计人才量身定制 广州实训基地装备顶配英特尔酷睿i7 7700

广州2017年7月3日电 /美通社/ -- AR/VR（增强/虚拟现实）行业兴起不仅带来了新商机，同时也促使高校、科研机构以及企业加大相关技术的研发投入以及相应人才的培养。说到底，培养人才、实现自我造血，是新兴行业能否持续发展的普适性规律。即便时下虚拟/增强行业正处于资本市场的风口浪尖，也依然需要考虑到后续发展所需要的人才储备。

AR/VR行业兴起 相关人才培养刻不容缓

在我国，虽然近些年来民营教育机构如雨后春笋般破土而出，但一些涉及到高精尖技术领域的人才培养，依然还是落在了学校这一层面。时下，针对AR/VR行业的教育专业并不多，而浙江大学与广州市人民政府、广州开发区管委会合作共建的开放式、国际化科技创新引擎与高端服务平台 -- 浙江大学华南工业技术研究院，是国内较早实现专业虚拟/增强行业才人培养的基地。同时其所处的广州开发区高技能人才公共实训管理服务中心，也是全国唯一一个建设在工业园区里的公共实训基地，以及第一个模拟标准生产线的实操型技能人才培育基地。



浙江大学华南工业技术研究院采用AR/VR实训室

浙江大学华南工业技术研究院采用AR/VR实训室的方式，能够为培养出更加贴合企业招聘需求的学员。教学特点是让学生通过实际上手完成编程、设计、渲染等操作，来完成真实工作中的AR/VR内容设计与开发。

AR/VR内容硬件需求苛刻 高性能才能更高效

了解AR/VR的朋友都知道，相对于传统2D、3D内容来说，AR/VR内容数据量更为庞大，所需求的硬件性能更为苛刻。浙江大学华南工业技术研究院AR/VR实训室主要授课内容为Unity游戏引擎，使用大量的3D高模、高分辨率贴图、特效等，本身对于硬件性能的要求极高，因此提升开发效率，保证开发环境稳定性就成为了实训室所面临的重要问题。

基于此，浙江大学华南工业技术研究院AR/VR实训室为学员广泛配置了搭载英特尔第七代酷睿i7 7700处理器的高性能硬件平台。在AR/VR开发过程中，处理游戏设计、全景场景设计等任务，尤其是涉及到3D渲染时，就会极度依赖处理器的并行计算能力。此时，英特尔酷睿i7 7700处理器的高主频就成为提升渲染效率、保证稳定运行的不二法门。



英特尔酷睿i7-7700

英特尔酷睿i7-7700是第七代酷睿产品，采用了与上代一样的14nm制作工艺，四核心八线程的规格，默认频率为3.6GHz，最大睿频可以达到4.2GHz，性能非常强劲，但其TDP功耗只有65W。通过对比测试，酷睿i7-7700在VR游戏设计中调用物理引擎的流畅度远远优于其他产品。因此，实训室最终决定选用i7-7700以保证为教学提供更好的终端体验。

浙江大学华南工业技术研究院AR/VR实训室负责人提到：“以往，涉及到3D渲染就意味着需要付出大量的时间成本，这与处理器性能有着直接的关系。而如今，英特尔第七代酷睿处理器在主频与多线程能力双加持之下，渲染时间相对于以往提升明显。过去需要数个小时才能完成的渲染任务，如今可能只需要1-2个小时或者几十分钟即能够完成，效率提升有目共睹。”

老旧设备难跟时代步伐 换新升级才能解决根本问题

回想早年间各类公办性质院校的PC设备，不少都存在老旧、低效能的问题。一方面给学员的学习效率造成了极大困扰，另一方面其实对于院校本身的能耗成本支出也比较高。面对AR/VR这样的新兴领域来说，如果依旧使用老设备的话，一方面无法保证学习效率和教学效果，另一方面也无法达到专业标准。而浙江大学华南工业技术研究院AR/VR实训室，可以说是为同类型机构的IT设备部署提供了可以借鉴的良好范例。

此外，就如之前提到的，除了效率之外，稳定性也是该类机构所需要注重的问题。

老旧电脑由于系统过时、硬件寿命临近终结，蓝屏、死机等现象时有发生。对于AR/VR这种大型内容开发来说，一旦出现上述情况致使数据损坏或丢失，就会对开发造成极大的损失。因此，能够在保持最高运作性能的同时实现长期稳定运行，是实训室这样的机构最需要的硬件设备。这也是浙江大学华南工业技术研究院AR/VR实训室之所以选择搭载英特尔酷睿i7 7700处理器平台PC的根本原因。



浙江大学华南工业技术研究院AR/VR实训室全部部署搭载英特尔酷睿i7 7700处理器平台PC

浙江大学华南工业技术研究院AR/VR项目，先期在实训基地设立50工位160平米的AR/VR实训室，后期将投资建设100平米的AR/VR实验室，并且全部使用搭载英特尔酷睿i7 7700处理器的设备，部署率达100%。

结语

AR/VR技术作为一个平台级的新兴行业，很有可能在未来取代传统的大屏幕、电脑屏幕以及手机屏幕，应用到需要显示画面的所有领域。AR/VR购物、AR/VR医疗、AR/VR样板间预览、AR/VR旅游及AR/VR游戏等，都为我们的生活、娱乐方式带来全新的体验。

而面对无限的市场潜力，适应AR/VR产业巨大的市场需求，同时应对目前开发人才紧缺的现状，浙江大学华南工业技术研究院AR/VR实训室率先提供了极具针对性的解决方案，以知识学习+实训的方式培养理论兼顾动手能力的人才，为行业内企业提供了坚实的人才储备。

此外我们也应该注意到，除了在教学方式上实现创新之外，浙江大学华南工业技术研究院AR/VR实训室之所以能够高效、稳定的完成教学任务，离不开高性能IT硬件设备的投资与部署。这些高性能设备的引入，保证了整个实训基地始终处于高效、稳定的实验环境当中，它们已经成为教师与学员安心传递知识、学习知识的根本保障。

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