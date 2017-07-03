2017 YoMo 上海-青少年移动嘉年华在掌声与欢呼声中成功落幕

上海2017年7月3日电 /美通社/ -- 2017 YoMo 上海-青少年移动嘉年华已经在7月1日圆满结束。在四天的活动期间，有超过14，000名儿童和家长们光临现场，亲自体验了这场专门为STEAM科学教育设计的青少年移动嘉年华。通过活动现场丰富多彩的工作坊，孩子们学习了包括基础科学，电脑编程，生命科学，虚拟现实，机器人和3D打印在内的最新科学知识，并与家人们度过了一段愉快的时光，整个会场不时的传出掌声及欢呼声，充分展现YoMo互动与教学并进，振奋人心的氛围。与此同时，活动还迎来了英国驻华副总领事Mr. Tony Clemson的光临。他来到YoMo现场的英国创意公司 -- ‘Its3D’的工作坊，在工作坊体验了有趣的3D绘画。还与旁边创客贝贝工作坊的机器人进行了精彩的互动，不失童趣。他表示：“我非常的喜欢这次YoMo提供的活动。我认为 YoMo给孩子们提供了一个学习认识STEAM的绝佳机会，也非常适合亲子的互动，这个办的相当成功。”活动现场还有许多业界和学界顶尖的大牛也参与了互动。



14,127名少儿及家长参观YoMo, 寓教于乐

一起来回顾YoMo上海现场的几个活动亮点：

黑客松-与立乐一起编程未来

YoMo和立乐教育的黑客马拉松吸引了许多未来的小小黑客前来参加。在四天的活动中，有超过1000名儿童参与了这项编程活动，一起走进了编程的精彩世界。孩子们由来自IT界的顶尖导师们现场传授趣味编程知识，并在活动结束后最终创造出一款有100个等级的冒险游戏，游戏也在大屏幕上滚动直播，吸引了来往的行人驻足观看。



超过1000名孩子参加黑客马拉松，编程无极限

Tokylabs带你制作未来的移动设备

Tokylabs 把青少年们带入了电子工程和光敏机器人的神奇世界。在四天的活动中，他们带来的智能手表制作和光敏机器人工作坊风靡了全场的孩童们，一席难求。这个工作坊是为了让孩子通过组装智能手表来了解基础的编程和电路板原理。工作坊取得了令人意想不到的成功 -- 虽然位置有限但人们排队热情高涨，最后有超过600名的儿童和家长在工作坊幸运的获得了席位，并得到了自己制作的手表和光敏机器人。

一起创造更好的世界 -- 塑料回收及豆豆机器人工作坊

‘Precious Plastic Shanghai’是一个专注于塑料回收的环保公益组织。他们发明了一个将废弃塑料制作成新的塑料制品的流程。在YoMo的现场，他们带来了各种机械设备。参观者们体验了将废弃塑料碾碎，再将塑料颗粒放入模具，并放进特殊烤箱制成新塑料制品的过程。孩童们在创造自己的回收塑料艺术品，每个人都成为小小艺术家，同时还体会到环保理念。另外一个项目-豆豆机器人也是让小朋友趋之若鹜的工作坊。利用废旧的牙刷及光碟，打造出一个个萌萌的机器人。未来的小小工程师初长成！

趣味实验 -- 与创造实验室一起领略物理和化学的魅力

最多掌声及欢呼声的莫过于YoMo的趣味实验室。 孩童与家长们在这里通过一系列趣味的科学实验和活动，来探索科学的奥秘。来自西班牙的知名科学教育节目主持人Dani Jimenez和CreaCiéncia创造实验室团队在现场带领大家做各种各样的物理和化学实验，仿佛置身与梦境般的氛围，引得现场小孩与家长们欢呼声不断。

精彩绝伦的虚拟现实、机器人和3D打印工作坊

参观者们还在YoMo的现场体验了神奇的虚拟现实技术，机器人制作和3D打印活动。在Media Monk和Hive VR的工作坊，孩子和大人们戴上VR设备，开启栩栩如生的汽车驾驶和恐怖的僵尸大作战体验。在创客贝贝的工作坊，孩子们学习了基本的编程原理，并学会了如何给机器手臂制定小任务。在Fablab O和Its3D的工作坊，孩子们还学习了如何使用3D打印笔来制作精美的3D小物件。



体验3D打印，动手制作机器人，还有化学实验

2017 YoMo 上海青少年移动嘉年华取得的巨大的成功，获得广大的回响，小朋友们在丰富的活动及工作坊，学习到更多STEAM 科学，机械，工程，艺术以及数学和数码科学的启发。在2018年的YoMo再见，届时将会有更多工作坊，更多活动，当然了还有更多乐趣，敬请期待吧！