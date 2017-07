REDTABLE成为携程美食林官方韩国合作伙伴

-REDTABLE将面向中国游客提供韩国地区的美食餐厅信息和餐厅订座等方面的合作运营

韩国首尔2017年7月3日电 /美通社/ -- 全球大数据餐厅营销平台 REDTABLE 最近和中国知名旅游网站携程旗下独立美食品牌“携程美食林”(Ctrip Gourmet List) 签署了合作协议,成为携程美食林的官方韩国合作伙伴。



韩国科学、信息通信技术和未来规划部(Ministry of Science, ICT and Future Planning,简称“MSIP”)旗下的韩国大型政府机构 K-ICT Born2Global 中心宣布,该中心成员公司 REDTABLE 已被选为携程美食林机构评委之一,依据是其累积的全球大数据和独家专利的分析算法技术。除了为大中华区游客推荐韩国高质量的真正人气餐厅之外,REDTABLE 还将与携程合作为游客提供餐厅订座、订购等服务。



为确保餐厅评审与推荐的公平性与公正性,携程美食林的评估程序分为三步:1,15000名美食猎人组成的现场评估团队;2,500名评委组成的评审团;3,17位评委组成的评审团。评审程序后,餐厅将被分为三类推荐:Ctrip Star(星级餐厅)、Ctrip Select(臻选餐厅)和Local Favorite(风味餐厅)。

携程美食林是为大中华区(中国内地、香港、台湾等)游客提供的全球美食指南服务,介绍海外颇受欢迎的当地餐厅。携程美食林因面向中华圈顾客推荐适合“华人口味”美食餐厅而闻名,可媲美为欧美游客提供服务的米其林指南 (Michelin Guide)。

携程创立于1999年,是中国最大的旅游网站,于2003年在纳斯达克 (NASDAQ) 上市,占据中国在线旅行社市场50%以上的市场份额。携程表示,去年到韩国旅行的620万名大中华区游客中,220万名使用了该公司的服务。携程美食林已为该公司的3亿会员推荐了全球100大城市的15,000家餐厅(推荐餐厅)。携程美食林推荐的餐厅现已累计实现1000万页面浏览次数,并吸引了100万个人用户。此外,该品牌官方微博帐号的粉丝人数已达到600万,微信帐号的粉丝人数则为2200万。

REDTABLE 首席执行官都亥镕说:“随着中韩关系缓和,预计赴韩旅游的中国游客人数将大幅增长。将有更多游客通过携程美食林获取韩国当地热门餐厅相关信息,也可以便利的使用在线支付系统进行餐厅订座,提高访韩中国游客就餐时的满足度,希望每位游客在韩国旅行都可以吃好,吃的安心。”

REDTABLE 是韩国最早最专业的餐饮大数据咨询和餐饮营销公司,同时和中华圈各大著名旅游公司都是官方合作伙伴。目前为携程、途牛、同程旅游等各大中国旅行社以及中国最大的餐厅点评网站大众点评和美团提供美食旅游产品及广告代理等服务。该公司之前被韩国政府文化体育观光部 (Ministry of Culture, Sports and Tourism) 选为“旅游风险投资公司”,并被首尔市政府评为“杰出的IT服务公司”(Outstanding IT Service) 和“首尔优秀旅游初创公司”(Seoul Tourism Startup)。

Born2Global 首席执行官 Kim Jong-kap 说:“REDTABLE 正通过持续与中国大型旅行社合作快速拓展业务。鉴于此,我们相信 REDTABLE 将在韩国国内餐厅和旅游行业中发挥领先作用。”

