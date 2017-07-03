博彦科技再次斩获“中国方案商百强”奖项 实力推进软件定义未来

北京2017年7月3日电 /美通社/ -- 2017年6月29日至7月1日由工业和信息化部及北京市人民政府主办的第二十一届中国国际软件博览会（简称“软博会”）在北京展览馆盛大开幕。博彦科技作为中国软件的代表企业之一亮相软博会。



博彦科技展位

博彦科技大数据解决方案与大数据管理解决方案，用于管理与服务企业大数据监测，同期举办的软博会分论坛 -- “中国ISV生态系统峰会暨2017中国VAR500&ISV100调研评选”的颁奖典礼上，博彦科技再次斩获“中国方案商百强”奖项。



“中国方案商百强”颁奖典礼现场

博彦科技作为国内领先的软件技术服务供应商和最大的软件出口企业之一，曾先后获得Red Herring亚洲私企100 强、加拿大CDN解决方案供应商100强、中国十大领军企业、中国软件行业（服务领域）领军企业、中国软件业务收入百强企业等多项荣誉。

在软博会现场，博彦科技集中展示了公司强大的大数据应用、数据管理等解决方案和先进的IT运维、移动测试等案例。察觉行业动态，发现潜在商机，为企业构建大数据中心，管控企业面临的各种数据问题；DevicePass企业真机测试管理平台打造端到端移动设备测试解决方案；IT Operation&Development运维及平台开发，为企业提供IT运维管理及各类平台解决方案。

此次盛会作为集中展示中国软件支撑中国制造、“互联网+”等标志性成果的最高平台，也围绕“软件定义”主题展示中国软件产业的最新发展，明确软件产业的重要地位。 博彦公司凭借着对时代准确理解的同时，高瞻远瞩，大力创新，通过软件服务赋能中国企业、助力中国企业实现现代化，互联网化，推动着“软件定义未来”的主题走进各行各业。