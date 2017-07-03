新时代的杏树林 -- 打造线上数字医疗的完美闭环

上海2017年7月3日电 /美通社/ -- 6月21日-23日，2017中国医学事务峰会在上海举行，作为中国医学事务领域权威的交流平台，本次峰会为医学事务高层管理者们创造了面对面交流分享的机会。



杏树林首席执行官张遇升在2017中国医学事务峰会上演讲

此次峰会邀请了众多业界顶尖的演讲嘉宾，几乎囊括了所有在中国进行医学事务工作的高级医学事务管理者。众多活跃在中国市场和关注中国市场的跨国制药公司及生物技术公司的代表嘉宾也莅临大会。强生公司高级总监李青、美国基因泰克公司医学总监Dannis Chang、西安杨森制药副总裁 Avery Ince 以及互联网医疗企业杏树林首席执行官张遇升等高层纷纷应邀参加。

杏树林作为一家国家高新技术企业，拥有中国最大的医生工具和社区平台。近几年，凭借在移动医疗方面的创新应用和快速发展，已经获得了业内众多企业的认可。

会中，杏树林CEO张遇升以“新时代的数字化医生服务平台 -- 通过数据生成的真实世界证据和患者管理”为题，通过小组讨论演讲的形式，向与会嘉宾阐述了自己的观点，并获得了与会人员的肯定。

张遇升分别从诊前、诊中、诊后三方面切入，逐一讲解了如何通过数据生成真实世界证据和患者管理。

针对诊前医生教育，杏树林的云学院在内容和服务方面进行了创新，以期达到内容的精准投放。张遇升表示，将企业内部内容与医生兴趣图谱相匹配，在医生查找信息的时候，实现内容多渠道投放，达到医生对内容资讯获取机率的最大化。这个阶段的目标是帮助医生提高疾病认知，推广诊断方法和治疗信息，理解医生用户偏好和可接受的诊疗方法。

而在诊疗过程中，张遇升重点就诊疗路径标准化进行了分享。首先张遇升提出并分析了诊疗中可能出现的问题：医生对高危患者标准化管理的低认知率；由于缺乏便捷的工具导致很少对复发风险进行常规分层，因此实施会需要大量的时间与精力；缺乏对医生工作的协助，例如系统、规范化流程及数据支持等。

结合现状，张遇升还预测了未来的诊疗增长机会。他表示，未来的诊疗增长主要表现在通过实现高危患者的规范化治疗提升渗透率；为医生开发有效且便捷的高危患者筛查工具；通过疾病领域学术指南与医学循证强化高危患者规范化治疗观念这三方面。基于现状分析和对未来的预测，张遇升指出，诊疗过程的重点将是规范目标患者的诊断和治疗路径，增强治疗成果的真实世界循证证据、监控和追踪医疗服务，最终形成市场洞察力。

而在诊后患者依从性方面，张遇升强调要从医嘱提醒入手进行持续性的医疗服务，增加患者的情感粘性，另一方面加强患者教育，提高疾病认知和重视度。对此，杏树林提供了工具+流程+专员的一体化患者管理解决方案。工具简便智能化，安装操作最少；专业制定的标准化流程；专业化的临床随访专员。

综合诊前、诊中、诊后的分析，形成闭环的数字化解决方案，完美匹配市场客户战略，这是也杏树林多渠道营销战略的核心 -- 针对医药企业的多渠道营销2.0模式（MCM2.0），帮助企业更好地转型。