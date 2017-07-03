上海2017年7月3日电 /美通社/ -- “全域旅游”时代，随着国内游客消费升级和出境游的日益便捷，作为国内游的核心要素，247家国内5A景区面临挑战和机遇。如何更好利用旅游电商的渠道输送能力，并与互联网企业携手助推景区智慧化，成为行业新课题。

近日，国内权威第三方机构劲旅咨询发布其2017年《中国5A级景区旅游电商影响力指数报告》（以下简称《报告》）。《报告》指出，2016年在线旅游门票市场规模为143.2亿元，相比2015年提升52%；景区门票的在线渗透率目前为11.8%，比2015年提升6.9个百分点；《报告》预计2017年在线旅游门票市场交易规模有望达到188.6亿元，市场潜力依然巨大。

同时，《报告》综合评判了各家主要旅游电商对景区的综合影响力，驴妈妈、携程表现较为强劲，位于行业第一梯队。《报告》认为，驴妈妈旅游网在产品销售指数、营销指数、产品指数、用户指数等多个维度位居行业第一，已经开始为5A景区提供业务相关帮助，对景区产生一定的影响力。



劲旅5A景区电商影响力报告出炉：驴妈妈多项指标第一

门票销售线上占比达31.9% 电商销售指数驴妈妈位列第一

《报告》数据显示，2016年5A级景区门票整体销售渠道线上占比为31.9%，景区的官网、微信以及在线旅游电商都逐渐成为用户购票的重要渠道。目前，84.0%的5A级景区选择以预付方式和电商合作，45.6%的5A级景区与3-5家旅游电商合作，其次是36.8%的5A级景区选择与6-8家合作。在各家旅游电商销售指数表现的排名中，驴妈妈旅游网位居行业第一，已处于市场协作者位置，协助景区更好地提升效能，最大程度上优化景区资源配置。



劲旅5A景区电商影响力报告出炉：驴妈妈多项指标第一

调研数据显示，2016年我国5A级景区区域覆盖率方面，华东地区占比最高，达33.7%，其次是华南和华北，分别为23.2%和17.9%。其中，66.7%的5A级景区设置了2家旅游电商及以上的自助取票机等自助入园通道，提升游客入园效率。

2016年，5A级景区对旅游电商在门票销售方面的整体满意度都比较高，其中41.7%的景区认为非常满意。劲旅咨询分析认为，5A级景区与旅游电商在门票销售方面的合作较为顺畅，旅游电商的分销体系有助于提升景区门票销售量，线下自助取票机、购票二维码直接转换成景区统一格式等设施服务也提升了游客入园效率，有助于景区提升游客满意度。

从拼价格到拼产品 OTA为景区带来综合效益

劲旅数据显示，2016年44.8%的5A级景区认为旅游电商仅销售单独的门票产品，50.4%的用户曾经购买过“门票+酒店”的组合产品。这体现出国内5A级景区对旅游电商提供产品类型认知度不足，5A级景区应当积极挖掘景区及周边其他旅游资源，积极参与旅游电商的产品开发，从而带动景区目的地的整体旅游消费。在各家旅游电商产品指数表现的排名中，驴妈妈旅游网位居行业第一。

驴妈妈旅游网CEO王小松表示，全域旅游时代，游客的自主意识越来越强，对于产品的选择越来越多元化，未来的“当地玩乐”领域将极具发展潜力。从景点旅游向全域旅游转变的过程中，围绕景区周边有品质的当地玩乐产品实际上的供给不足，需要旅游服务商帮助游客去甄选、整合真正具有当地特色的、值得“吃、游、购”的产品。比如，旅游电商可以进一步挖掘景区及其周边酒店、餐饮、小交通、导游服务等旅游资源，从而推出更多个性化产品组合，满足用户多样化需求，从而提升景区对产品销售的满意度及用户消费产品体验。

同时，在“互联网+旅游”大势下，具有互联网营销能力和大数据的旅游电商在活动策划、营销推广以及智慧景区建设等方面对景区影响力不断加大。《报告》显示，2016年75.2%的5A级景区与旅游电商合作的营销推广活动次数为3次及以下；67.7%的用户仅参与过1家旅游电商举办的营销推广活动；55.6%的用户曾使用过支付红包、代金券、折扣券等门票折扣优惠，5A级景区与旅游电商在营销上的合作紧密度可以进一步加强。



劲旅5A景区电商影响力报告出炉：驴妈妈多项指标第一

在各家旅游电商营销指数表现的排名中，驴妈妈旅游网再次位居行业第一。劲旅分析师认为，驴妈妈旅游网擅长联合景区营销、造节，线上线下活动推出数量较多、类型丰富且效果相对较好，相对领先于其他旅游电商，处于市场协作者位置。依托景域营销公司多年来在景区营销方面的经验，驴妈妈旅游网组建了专业的景区整合营销团队，在不同时期针对不同景区进行“线上+线下”的活动推广。

2017年，驴妈妈旅游网与黄山风景区合作推出“小黄子”公益计划，为南昌万达乐园打造“极光音乐节”，有效提升景区的品牌知名度和客流量，与知名景区伙伴联合打造具有景区特色的嗨玩主题日，为游客提供差异化、高品质景区游玩体验。对于合作景区而言，驴妈妈旅游网注入全网优势推广资源、海量会员资源、精准的大数据营销资源，为合作景区打造全新的目的地营销模式。

旅游新零售时代电商影响已从线上延伸到线下

2016年在线度假用户对整体旅游电商的满意率为87.6%，推荐率为87.7%。劲旅咨询分析认为，旅游电商产品的丰富度、购买流程顺畅度、页面操作简洁度等多种因素均会影响用户满意度和推荐度，旅游电商平台应当不断优化产品和服务，进一步提升用户满意度和推荐度，驴妈妈等OTA由于对在线旅游度假市场影响力较大，在用户满意度方面引领传统景区进行更多的开拓运营举措，已经成为市场引领者。

王小松表示，随着旅游新零售时代的到来，OTA需要协同景区一起面对线下线上全客户群体，提供全渠道、全品类、全时段、全体验的服务。目前，驴妈妈旅游网通过110家子公司、超过1000家门店，以营销造节、在景区铺设“扫码购”、“驴妈妈专用通道”等方式，已率先将服务延伸至线下。 “2017年是驴妈妈的品质年，‘销量第一’不是驴妈妈的目标，我们的目标是要做用户心中的第一。”