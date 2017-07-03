神马专车服务FIBA世界杯 展现中国品牌影响力

成都2017年7月3日电 /美通社/ -- 2017年6月28日-7月2日，FIBA U18 3X3 2017篮球世界杯在成都环球中心火热举行，男女组冠军分别由美国队和比利时队获得，中国女队挺进八强。赛事期间神马专车全程为球员夺冠之路保驾护航，“头等舱式服务”获得嘉宾及运动员高度认可。



神马专车接送NBA巨星本-华莱士

FIBA 3X3 U18 2017 世界杯在蓉成功落幕

2017年6月28日-7月2日，“FIBA 3×3 U18 2017世界杯（18岁以下3X3篮球世界杯）”，经过5天鏖战128场巅峰对决，于昨日在成都环球中心圆满落幕。比赛期间，成都成为世界三人篮球中心，持续5天的赛事竞况异常激烈，大赛首场由中国女篮对阵意大利，中国队以12：7大比分优势取胜，最终挺进八强。中国男队不敌匈牙利、斯洛文尼亚，未能小组出线，比利时和美国分别摘得本届世界杯男女组冠军。

神马专车圆梦公益获各界高度赞扬

作为正式入奥后的首场世界级篮球赛事，FIBA 3×3 U18 2017世界杯获得各界广泛关注，开幕式当天现场座无虚席，而观众席上一群身着统一服装的红领巾方阵格外引人瞩目。这个红领巾方阵是来自成都简阳市三岔镇中心小学篮球队的队员，他们是由此次大赛指定用车神马专车与成都高新区志愿者共同组织的观赛队伍，在此之前这些小学生从未看过正式的篮球比赛。作为持续践行社会责任的企业，神马专车一直热心公益事业，此次为圆孩子们的篮球梦，借助FIBA U18 3X3 2017篮球世界杯首次在华举办的契机，神马专车积极创造了孩子们与国际高端赛事面对面接触的机会。这正符合中国篮球协会联合四川省体育局和成都市人民政府举办此次国际赛事的初衷 -- 推动三人篮球比赛发展，推动地区篮球事业蓬勃发展。主办方、姚明等均对这次公益活动给予高度赞扬，央视CCTV5对公益方阵做重点报道，大赛组委会也专程对此次红领巾公益方阵做了采访报道。

神马专车高质量完成世界杯赛事接待工作

成都有多次举办3X3篮球赛事的经验，但承办国际A级篮球赛事当属首次。2017年4月26日，FIBA 3X3 U18 2017世界杯筹备工作最后一次汇报会议中，FIBA3X3赛事经理助理马克思先生出席并高度赞扬成都3X3团队筹备工作非常细致充分，对在成都举办的2017年U18世界杯充满信心。赛事主办方对合作企业的选择极为严苛，经过长时间筛选，最终以“头等舱服务”为标志，主打中高端人群，以人性化与定制化的服务被人们认可的神马专车成为赛事指定用车。

事实上此前神马专车已合作过不少大型活动，为应对此次篮球赛事，神马团队做了详细规划，神马专车成都分公司总经理陈志红表示：“赛前我们针对突发情况进行了周密部署和演练，同时我们对行程管家的英语及涉外礼仪做了相关强化培训。赛事期间，通过与主办方协调调度，配备世界领先的环保车型、严格培训的行程管家，神马专车出色地完成了大赛期间所有明星嘉宾以及全体运动员的接送任务。”明星嘉宾们高度认可神马专车提供的出行服务，主办方对神马的服务也给予高度评价：“这次大赛，神马专车为我们的活动提供了非常关键和重要的支持，希望今后还可以与神马专车在更多领域继续合作。”7月1日神马专车成都分公司总经理陈志红受大赛组委会邀请，为本次世界杯技巧大赛冠军颁发奖杯。

神马专车之所以能承担此次国际大赛的接待任务，除了高品质服务，还要得益于其品牌影响力。作为国内高端新能源专车品牌，神马专车去年11月正式进驻成都，在短短一个月时间内成为蓉城家喻户晓的专车品牌，并在去年12月以高票入选“2016四川十大行业领军企业”，“神马专车入驻成都”也一并入选“榜样中国2016四川十大区域经济影响力事件”。

神马专车深化服务理念，向世界展示中国实力

目前，神马专车正在全国各城市逐步实现网约车业务合规化，并于2017年5月16日、5月23日、6月1日，斩获“全国网约车线上服务能力认证”以及成都和贵阳政府颁发的网约车运营资质。作为西南地区领军企业，神马专车一直秉持“绿色环保，尊贵出行”的理念，陈志红表示：“神马专车对司机的培训是专业的、高标准的，日常对驾驶员无论是交规还是服务水准，都有着严格的要求。此次能负责大赛的出行服务，神马专车有责任和义务向世界展示中国企业承办世界级赛事的能力。”

神马专车从上线开始就致力于打造中高端新能源专车品牌，让普通用户也能体验高规格的出行服务。此次神马专车服务大型国际A级体育赛事，是进入国际视野的重要契机。神马专车在人才、服务、产品的长期积累需要一个爆发窗口，借助3x3篮球世界杯这一窗口，为神马专车进军全国市场奠定了坚实的基础。