海通安恒（ITL）对话夏季达沃斯，解读以人为本的数字时代

2017年6月27日，为期三天的世界经济论坛第11届新领军者年会(夏季达沃斯) 在大连拉开帷幕，围绕“在第四次工业革命中实现包容性增长”的主题，探讨如何应对第四次工业革命带来的机遇与挑战。

2017年6月27日，为期三天的世界经济论坛第11届新领军者年会(夏季达沃斯) 在大连拉开帷幕，围绕“在第四次工业革命中实现包容性增长”的主题，探讨如何应对第四次工业革命带来的机遇与挑战。来自80多个国家的2000余位政、商、学、文等各界领袖参会，海通安恒科技有限公司(以下简称：海通安恒)总裁王传平作为创新青年领军人物，受邀出席论坛。

第四次工业革命正在进行，互联网、物联网及云计算的飞速发展为工业4.0的产生打下了坚实的基础。在这场科技浪潮里，人工智能将发挥重大作用，就像前几次工业革命中，蒸汽机或电力的出现一样，人工智能的出现给人们打开了一个全新世界的大门。

国务院总理李克强在开幕式特别致辞上说：“现在世界经济在全球化的大背景下继续发展，特别是新一轮的工业革命催生着新的产业、新的技术、新的业态，人类在过去任何一次工业革命当中，都没有像今天这样有更多的机遇。”

鉴于在经济全球化的大背景下，世界经济论坛大中华区首席代表艾德维对中国企业提出了几点建议。首先要真正理解第四次工业革命的深刻含义，制定应对之策并付诸实施;其次，大胆走出去，在世界舞台上登高望远，争取更广阔的发展前景;再次，将参与国际交流与合作的收获转变为生产力，既要善于学习，又要善于实践。

科技创新带来的变化让人兴奋，同时也令很多人恐惧。担忧企业不能适应新技术，就会陷入困境，甚至惨遭失败;担忧人工智能会对人类的就业构成威胁。

关于这个问题，海通安恒总裁王传平表示，我们都知道数字时代已经到来，工业革命带来的变革不可避免。但大数据，工业4.0，物联网，企业信息服务都是以人为本，需要人，需要数据分析人员，需要工业4.0的服务人才，需要有管理好新技术的创新机遇的、趋利避害的人才，需要我们去拥抱科技，提供高质量的生活方式。

王传平还说，随着科学技术的不断发展，机器会增强人的能力，而企业要成为行业的标杆，就要提高自身的核心竞争力。海通安恒以“信息数字时代的领先者”为使命，一直助力中小企业规模化、大型本土企业全球化，不仅为客户提供管理咨询、信息服务、大数据等全面解决方案，更为广泛的客户群体提供高质量、专业化的定制服务，保证客户在其行业的领先地位。