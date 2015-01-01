2017年中国国际信息通信展开放注册 开启全新参观体验

在万物互联飞速发展的大背景下，2017年间各路新技术层出不穷，令业内“老司机”一不留神也OUT。

在万物互联飞速发展的大背景下，2017年间各路新技术层出不穷，令业内“老司机”一不留神也OUT。今年9月27-30日举行的2017年中国国际信息通信展览会(PT EXPO CHINA 2017，以下简称“PT展”)将一次性为行业人士带来最新的解决方案、典型案例、应用经验和意想不到的趋势讨论。

PT展是经国务院批准的工业和信息化部唯一主办的信息通信、移动互联网类行业展会，也是亚洲规模最大、最具影响力的信息通信行业年度盛会。历届PT展的内容紧扣行业发展脉搏，是第一时间洞悉行业发展趋势，对话行业主管部门、拓展亚太市场的重要平台。除了展示内容，2017年 PT展还从报名方式、展馆内功能区域设置等多个方面安排，为参观者带来更多新意。

延续高质量的展示内容

对参与者而言，一场行业展会的主要价值是接触到全产业链的领先业者，获悉全面的产业信息，从中寻求发展机会。

得益于移动互联网的发展及在信息通信行业的多年积淀，PT展已成为国内外信息通信及互联网企业展示其最精尖技术，发布最新产品的重要平台。依靠权威性和影响力， 2016年PT展汇聚了来自中国大陆、美国、英国、法国、德国、日本等国家和地区的400余家知名企业。

2017年PT展会依旧名企云集，聚焦未来网络、大云计算、万物互联、创享生活、智慧世界、安全社会六大主线，展品涉及5G、卫星通信、量子通信、SDN/NFV、移动转售、网络设备及配套设施、云计算、大数据、雾计算、边缘计算、区块链、数据中心、物联网、窄带物联网、智慧农业、工业互联网、车联网、无人驾驶、互联网+、智能终端、可穿戴设备、VR/AR、智能家居、在线金融、智慧医疗、电子商务、人工智能、无人机、无人艇、智慧城市、指挥交通、智慧能源、基础软件及高端芯片、网信安全、应急安全、信息安全等。观众将看到中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔、中国普天、大唐电信集团、烽火科技、中国卫通、TD产业联盟、华为、中兴通讯、爱立信、诺基亚和上海贝尔、高通、英特尔、三星、艾默生网络能源、阿里巴巴、京东、瑞斯康达、京信通信、通鼎集团、长飞、亨通、中天科技、特发、新华三、中信卫星、晶晨半导体、欧飞凌等知名企业带来的新成果。

同期会议“ICT中国·高层论坛”是历届PT展的另一大看点， 2017年将下设十余场分论坛，包括：5G、SDN/NFV、NB-IoT、人工智能、数据中心、MEC、物联网、数字医疗、云计算、大数据、智能家居、移动终端等。论坛将邀请政府主管部门领导、中外知名信息通信及互联网企业代表、业界领袖、知名专家学者与媒体等到会，围绕信息通信及互联网领域内的焦点问题进行深度研讨。

多项安排优化观众体验

从报名到现场参观，2017年 PT展为观众做了一系列安排。

首先是开通多种报名方式。目前，2017 年PT展的微信免费注册通道已经开放，微信用户可关注展会官方订阅号“PTEXPO”，第一时间获取展会通知、免费参会名额及观众奖励。电脑用户可以登录专属页面注册。同时，欲报名ICT中国•2017高层论坛的观众可登陆官方网站www.ptexpo.com.cn了解详情。

其次是便利的场馆环境。2017年PT展入驻北京著名地标鸟巢旁的国家会议中心，中心交通便利，内部设施先进、餐饮环境良好。此外，主办方还将开辟多个休息区和服务中心，供嘉宾、媒体及观众使用。

通过现场展台、发布会、同期会议、同行交流等形式，参与者在PT展上能洞察最真实的科技风向、纵览行业发展趋势，零距离触碰黑科技，面对面与行业大咖交流。

多管齐下，2017年PT展将全力打造一个一站式参观、体验、交流平台，帮助行业观众更深入、更高效地参与其中。