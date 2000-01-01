中国软件生态大会与春城昆明相约7月13日

7月13日，中国软件生态大会·昆明站将在华地王朝大酒店召开，云集国内顶级软件企业、业内知名大咖，干货满满的分享、极具洞见的演讲?一切都会让你不虚此行。

7月13日，中国软件生态大会·昆明站将在华地王朝大酒店召开，云集国内顶级软件企业、业内知名大咖，干货满满的分享、极具洞见的演讲?一切都会让你不虚此行。

提起昆明

会想到：春城

会想到：灵秀迷人、隽美质感

会想到：波光浩淼的滇池、千峰耸翠的石林、深邃玄奥的地藏寺经幢

然而

你肯定不会想到

7月13日，中国软件生态大会·昆明站。

也许此时你仍有些迷惑：这个软件生态大会是什么?参加我能好收获什么?

我来细细讲说：

先说

中国软件生态大会是什么?

先甩出一段视频来了解一下这个已经举办到第十届的企业服务领域盛会。

中国软件生态大会·全国巡展

中国软件生态大会是中国企业服务领域规模最大的年度盛会。从2008年第一届开始，目前已是第10届。本届软件生态大会吸引了20+企业服务生态主、500+企业服务产品提供商、2000+全国各地渠道商代理商参会。

全国十四站巡展：

武汉(3.29)、北京站(4.26)、太原(5.11)、郑州(5.18)、济南(5.25)、杭州(6.27)、南京(6.28)、上海(6.29)、昆明(7.13)、成都(7.25)、西安(7.27)、兰州(8.3)、广州(8.29)、深圳(8.31)

目前，大会已经巡展了全国五个重要城市：武汉、北京、太原、郑州、济南、杭州、南京、上海，场场爆满，反响热烈。其中，4月26日北京站，有超50位各领域顶级企业大咖，为来自全国各地1100多名ISV、SI、软件渠道商及服务商带来了一场赋能云生态的思想盛宴。

再说

中国软件生态大会能带来什么?

【顶级机构联合举办】

指导单位：中国软件行业协会

主办单位：中国软件网

联合主办：云南省软件行业协会

协办单位：中国软件行业协会应用软件产品云服务分会、云南省互联网协会、中关村软件园孵化器、海比研究

战略合作伙伴：威豪企业、亚彦网络、博鸿文化

【300人IT社群】：

参会将认识上海附近300位业内人士，我们也会建立一个现场群，会迅速扩大你的职业圈。

【数十家名企参会】

【八位实力企业大咖演讲】

【议程干货满满】

当然还有一折起的产品折扣，用最大诚意与渠道伙伴合作对接。

最后

【温馨提示】

会议时间：7月13日

会议地点：华地王朝酒店 一楼王朝厅

会议咨询：李军伟 134-2622-1095 微信/QQ：66592673

参会报名连接：http://fy.meeket.com/flyer/9148/234871.html?source=2